Лето продолжается. Какая погода ждёт белорусов в третью неделю августа?

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Новая неделя – новые задачи. Например, как добрать до работы? Сильный ливень и шквалистый ветер в понедельник спровоцировали подтопления на нескольких улицах, местами днем было остановлено движение общественного транспорта, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Все-таки лето продолжается. По предварительным прогнозам синоптиков неделя начнется преимущественно ясной погодой без значительных осадков.

Средняя температура воздуха по стране составит +22...+26 градусов – днем и от +15 °C до +18 °C ночью. С каждым днем столбик термометра будет расти и своей максимальной отметки достигнет в среду, 16 августа до +28 градусов. В северном регионе будет отмечена преимущественно малооблачная погода с порывами ветра до 3 метров в секунду. По температурному показателю рекорды по-прежнему бьет юго-западная столица, отметка поднимется до 32 градусов. К середине недели в область придут незначительные дожди с грозами. Атмосферное давление в пределах нормы – 750-751 миллиметр ртутного столба.

В Мадриде +37 °C, в Вильнюсе +23 °C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 августа. Читать здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.