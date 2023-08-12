Лукашенко без предупреждения прибыл с проверкой полей на восток Беларуси

Новости Беларуси. В режиме нон-стоп на нивах работают белорусские аграрии и наш Президент. Без выходных. На прошлой неделе глава государства проинспектировал западные регионы. Побывал во флагманах аграрной отрасли, чтобы внедрить их передовой опыт в массы. Сегодня, 12 августа, в центре внимания восток Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем без предупреждения.

Сразу к земным вопросам. В буквальном смысле. На примере одного из полей крестьянско-фермерского хозяйства главе государства показали технологию безотвальной обработки почвы. Это быстрее. А значит, в неблагоприятных погодных условиях белорусского востока можно будет оперативнее проводить сев зимних культур, которые неплохо себя показывают даже во время продолжительной весенне-летней засухи.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси: Да, обычное. – Стерня после уборки. И мы этот агрегат запускаем по стерне? – Они готовы работать? – Готовы. – Ты гарантируешь, что на этом поле будет то, что мы хотим. – Гарантирую. – Несмотря на то, что тут море травы? – Одновременно с этими идут минеральные удобрения на глубине 30 сантиметров. – Я что-то не вижу семян твоих. Рапс сеяли? – Рапс.

Глава государства попросил рассказать о нюансах новой технологии местных агрономов. Такой метод возделывания почвы Президент обозначил как стратегический. Дано поручение вникнуть и на практике изучить опыт, а в 2024 году сделать окончательные выводы.

Александр Лукашенко:

Если у тебя пойдет, пойдет по всей стране.

– Знаете, технология хорошая. Мы уже даже обсуждали. И один плюс в том, что мы экономим.

– Ты мне скажи, что тебя настораживает?

– Здесь не настораживает ничего. Я уже сам определил, хлопцы говорили, когда засуха, мы посеяли, утром приходишь, хоть и жарко, здесь получается влажно. Сухо сверху, а там влажно.

Свою инспекцию уже традиционно глава государства провел и сверху. Никакие огрехи не спрячешь. Президент еще раз обратил внимание на соблюдение дисциплины и расторопность в вопросах занятия свободных ниш. Сейчас у аграриев прекрасный момент и время приносить дивиденды государству.