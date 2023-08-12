В Мадриде +37°C, в Вильнюсе +23°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 августа

Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +25 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +25 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене ясно и особенно жарко, до +32 °C. В Риме до +33 °C. +37 °C в Мадриде.
В столице Болгарии +28 °C, а также ясная с переменной облачностью погода. В Анкаре тем временем солнечно и до +36 °C. До +31 °C в Афинах, там ожидается преимущественно ясная погода.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге до +23 °C, город накроют дожди. Жителей Вильнюса также ожидает пасмурная погода с дождем, столбик термометра поднимется до отметки в 23 градуса. Преимущественно солнечное погодное настроение ощутят жители Варшавы, там воздух прогреется до 30 градусов. В Киеве также ясно и до +24 °C. В Москве до +23 °C, день обещает быть ясным с переменной облачностью и без осадков.
Лето продолжается. Какая погода ждет белорусов в третью неделю августа – читайте здесь.