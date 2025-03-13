Лукашенко: мы сделаем всё, чтобы наши народы были лучшими в мире

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместные заявления, обмен грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности, равных правах граждан и защите граждан от необоснованного преследования из них. Если говорить о равных правах, то это в основном касается участия белорусов, постоянно проживающих в России, в выборах в российские органы местного самоуправления. У россиян в Беларуси такое право уже есть давно.
А вот защита от необоснованного преследования извне – новшество. Цель международной новеллы – защитить наших людей от необоснованного преследования третьими странами. В международных отношениях сложилась плохая тенденция, когда судебные органы института юстиции политизированы.
Владимир Путин, Президент России:
Наши государства выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем. Успешно взаимодействуют в СНГ и ОДКБ, оказывают друг другу товарищеское содействие и на других многосторонних площадках, в частности в рамках Шанхайской организации сотрудничества, куда Беларусь при содействии России вступила в качестве полноправного участника в июле прошлого года. Наша страна также всячески способствовала получению Беларуси статуса государства – партнера БРИКС.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я, Владимир Владимирович, вам очень благодарен за то, что вы сделали все, что обещали и не обещали по вступлению нашей страны в Шанхайскую организацию сотрудничества и практически БРИКС. Да, мы партнеры, но мы имеем возможность на этой площадке жить и работать.
Говорили о перспективах возвращения к нормальному, цивилизованному диалогу на международных площадках по целому ряду актуальных тем глобального характера. Не обошли вниманием новую ситуацию в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Сегодня, наверное, и завтра предстоит плотно работать по этому вопросу.
Александр Лукашенко отметил, что провели только треть от запланированных переговоров. Официальный визит продолжается, как и развитие союзных отношений. В авангарде память о победном прошлом и ясном будущем, даже при потеплении с Западом, союзные ниши останутся за нами, как и наша общая Победа.
Александр Лукашенко:
Мы договорились с Президентом России, что преодолеем все. Мы сделаем все, чтобы наши народы были не худшими – лучшими народами в мире. Мы ничего чужого не хотим, но свое не отдадим. На этом стояли и будем стоять.
Читайте также:
Лукашенко – журналистам: у России есть большие козыри в руках
Лукашенко: насколько я понимаю, несколько дней – и Курская область будет освобождена
Лукашенко – Путину: наши люди прекрасно понимают, где друзья, а где враги