Лукашенко: мы сделаем всё, чтобы наши народы были лучшими в мире

В Кремле прошли переговоры президентов Беларуси и России. Это первый зарубежный визит Александра Лукашенко после выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные заявления, обмен грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности, равных правах граждан и защите граждан от необоснованного преследования из них. Если говорить о равных правах, то это в основном касается участия белорусов, постоянно проживающих в России, в выборах в российские органы местного самоуправления. У россиян в Беларуси такое право уже есть давно. А вот защита от необоснованного преследования извне – новшество. Цель международной новеллы – защитить наших людей от необоснованного преследования третьими странами. В международных отношениях сложилась плохая тенденция, когда судебные органы института юстиции политизированы.

Владимир Путин, Президент России:

Наши государства выступают с общих позиций по большинству глобальных и региональных проблем. Успешно взаимодействуют в СНГ и ОДКБ, оказывают друг другу товарищеское содействие и на других многосторонних площадках, в частности в рамках Шанхайской организации сотрудничества, куда Беларусь при содействии России вступила в качестве полноправного участника в июле прошлого года. Наша страна также всячески способствовала получению Беларуси статуса государства – партнера БРИКС.