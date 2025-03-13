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Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть

13 марта 2025 18:04
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Борьба за титул самой красивой девушки города продолжается! На этот раз финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» получили уникальную возможность погрузиться в мир военной жизни.

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -2

Сегодняшний маршрут проложен в войсковую части 3214, где участницы смогут познакомиться с жизнью солдат и оценить всю серьезность службы в армии.

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -4

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Этот день посвящен патриотизму и гражданской позиции. Девушек ждет уникальная экскурсия. Думаю, они останутся в восторге. Они смогут увидеть образцы боевой техники, военные машины и даже попробовать солдатскую еду. 

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -6

Андрей Есис, командир войсковой части 3214:
Мы рады видеть на территории нашего прославленного соединения финалисток конкурса «Мисс Минск». Сегодня девушки увидят расположение наших подразделений, быт наших военнослужащих, оружие и специальную технику. Также будут продемонстрированы все достижения в плане вооружения, которое имеется, материально-технического укрепления наших подразделений. И, соответственно, та материальная база, которая используется нашими подразделениями для организации и проведения занятий по боевой подготовке. 

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -8

Участницы посмотрели, как живут военные, а также побывали в расположении боевой роты и познакомились с оружием и специальными средствами, состоящими на вооружении подразделения специального назначения. Девушки с интересом задавали вопросы о жизни солдат и узнали много нового об арсенале, который служит для защиты мирного населения и поддержания безопасности нашей Родины.

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -10

Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Я держу пулемет Калашникова. Мне сказали, что он весит 7 килограмм. В принципе, для девочки держать его сложно, но мы сильные девочки – мы его держим. 

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -12

Валерия Никифорова, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Сейчас у меня в руках находится светозвуковой щит. Он отличается тем, что у него есть такая волшебная кнопочка. Могу продемонстрировать, как он включается. 

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -14

Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Это бронежилет и шлем. Все это весит около 12 килограмм. С ума сойти, я просто не представляю, как в этом ходят часами, еще и бегают. Наши мужчины очень сильные!

Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть -16

Финалистки не упустили возможность пройти мастер-класс по управлению беспилотными летательными аппаратами, а также узнали, как современные технологии интегрированы в военное дело. Под чутким руководством опытных инструкторов красавицы осваивали основы пилотирования дронами.

Какие еще военные секреты удалось раскрыть участницам «Мисс Минск» – смотрите в видео.

# Конкурс красоты # Мисс Минск # Вооруженные силы Республики Беларусь

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