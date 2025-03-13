Девушки с автоматами! Участницы «Мисс Минск» посетили военную часть

Борьба за титул самой красивой девушки города продолжается! На этот раз финалистки конкурса «Мисс Минск – 2025» получили уникальную возможность погрузиться в мир военной жизни.

Сегодняшний маршрут проложен в войсковую части 3214, где участницы смогут познакомиться с жизнью солдат и оценить всю серьезность службы в армии.

Татьяна Иванова, режиссер конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Этот день посвящен патриотизму и гражданской позиции. Девушек ждет уникальная экскурсия. Думаю, они останутся в восторге. Они смогут увидеть образцы боевой техники, военные машины и даже попробовать солдатскую еду.

Андрей Есис, командир войсковой части 3214:

Мы рады видеть на территории нашего прославленного соединения финалисток конкурса «Мисс Минск». Сегодня девушки увидят расположение наших подразделений, быт наших военнослужащих, оружие и специальную технику. Также будут продемонстрированы все достижения в плане вооружения, которое имеется, материально-технического укрепления наших подразделений. И, соответственно, та материальная база, которая используется нашими подразделениями для организации и проведения занятий по боевой подготовке.

Участницы посмотрели, как живут военные, а также побывали в расположении боевой роты и познакомились с оружием и специальными средствами, состоящими на вооружении подразделения специального назначения. Девушки с интересом задавали вопросы о жизни солдат и узнали много нового об арсенале, который служит для защиты мирного населения и поддержания безопасности нашей Родины.

Екатерина Трикоза, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Я держу пулемет Калашникова. Мне сказали, что он весит 7 килограмм. В принципе, для девочки держать его сложно, но мы сильные девочки – мы его держим.

Валерия Никифорова, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Сейчас у меня в руках находится светозвуковой щит. Он отличается тем, что у него есть такая волшебная кнопочка. Могу продемонстрировать, как он включается.

Софья Федоренко, участница конкурса «Мисс Минск – 2025»:

Это бронежилет и шлем. Все это весит около 12 килограмм. С ума сойти, я просто не представляю, как в этом ходят часами, еще и бегают. Наши мужчины очень сильные!