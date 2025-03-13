Муковозчик: быть, как Европа, – это сейчас прямо стыдно

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Обращали вы внимание, какой разный мир вокруг и какие одинаковые в нем люди? Вот, скажем, российская Госдума приняла недавно поправки, цитирую, «позволяющие привлекать к административной ответственности тех, кто находится за пределами России, то есть заочно». Это, конечно, еще не наше белорусское спецпроизводство, но, как говорил Шарапов, действия идут в правильном направлении.

А есть и обратное течение: «Прошло первое чтение законопроекта, вводящего полный запрет для иностранных агентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности. Иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России».