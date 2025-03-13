Муковозчик: быть, как Европа, – это сейчас прямо стыдно

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Обращали вы внимание, какой разный мир вокруг и какие одинаковые в нем люди? Вот, скажем, российская Госдума приняла недавно поправки, цитирую, «позволяющие привлекать к административной ответственности тех, кто находится за пределами России, то есть заочно». Это, конечно, еще не наше белорусское спецпроизводство, но, как говорил Шарапов, действия идут в правильном направлении.
А есть и обратное течение: «Прошло первое чтение законопроекта, вводящего полный запрет для иностранных агентов на осуществление просветительской и образовательной деятельности. Иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы для всех граждан России».
Такой разный мир вокруг. И такие одинаковые люди. Читайте здесь.
Андрей Муковозчик:
Мы у себя пока обходимся силами гражданского общества. Но мысль, согласитесь, интересная. Получается, взаимное опыление – оно обоюдовыгодно.
Или вот о том, что свои интересы – превыше всего. Спецпредставитель Китая по европейским делам Лу Шае подчеркнул, что «любой мирный процесс должен предусматривать признание и участие всех заинтересованных сторон, включая европейские страны». В Европе тут же закричали на разные голоса, мол, Китай их поддержал и выступил против Америки. Против – может быть. Но поддержал Китай только себя.
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