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Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?

27 апреля 2024 17:50
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Динамичное развитие не только бизнеса, но и в целом всего социально-экономического блока стало возможным благодаря становлению Беларуси как суверенного независимого государства. И весомый вклад в этот процесс внесло Всебелорусское народное собрание как консолидирующий институт принятия стратегически важных решений. Этот уникальный формат прошел эволюционный путь: от совещательного до конституционного статуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О достижениях нашей страны сквозь призму важных решений, принятых народным вече, материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-1

Еще в двухтысячных в Минском областном роддоме начали выхаживать малышей с экстремально малым весом меньше килограмма. Получилось. Здесь уверены: нет предела совершенству. Например, этот аппарат – белорусско-китайская разработка.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-4

Одновременно с помощью телеметрических датчиков есть возможность проводить многочасовые наблюдения за состоянием плода сразу у семи женщин.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-7

Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области:
Аппарат абсолютно нового поколения. Потому что раньше эти исследования были довольно напряженные, нужно было женщину буквально этими шнурами к аппарату привязывать. Потому что это были проводные методики передачи сигнала. Здесь мы используем телеметрию.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-10

Все это помогает молодым парам все чаще услышать «вы будете родителями»! Благодаря ЭКО только за последние пять лет на свет появились более четырех тысяч маленьких белорусов. У нас одно из ведущих мест в мире по доступности медуслуг для населения – заявление ВОЗ.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии:
Развиваем медицину, трансплантологию на ведущие позиции в кардиохирургии. Мы вывели онкологию, хирургию онкологии. Очень серьезным образом продвинулись в иммунологии.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-13

Фантастика – нет, реальность, которую строили белорусы. Постепенно, эволюционно. Точка отсчета – 1996 год. Именно на первом ВНС была заложена уникальная формула, предложенная Александром Лукашенко, только народ вправе решать свою судьбу. С тех пор это магистральная линия – прежде всего ориентир не на западных кураторов, а только на собственный народ.

Именно на собраниях было принято беспрецедентное решение – сохранить производства и, как бы сложно ни было, развивать социальную сферу. Сегодня достаточно поводов для гордости. Беларусь из группы стран с низким уровнем человеческого развития переместилась в группу с очень высоким, где уверенно занимает свою позицию уже более 10 лет.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-16

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Если говорить о том, чего достигла страна за все это время, в периоде между семью всенародными съездами, то, конечно, достижения большие. Практически на 30 % увеличился валовой продукт, и, как правильно было отмечено на данном съезде, люди стали жить лучше.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-19

Наш суверенитет укрепило возведение собственной АЭС. Полностью обеспечена продовольственная безопасность. Без малого 30 лет наша страна развивалась под пристальным вниманием ВНС, которое корректировало социально-экономический курс. Неслучайно в переломный момент истории именно собранию белорусы уверено решили придать статус конституционного. И вот исторический момент – первое заседание седьмого ВНС в новом формате. Соизмеряя географические и ресурсные возможности, удалось достичь результатов во всех сферах. Это наши общие достижения и гордость.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-22

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все это наш общий успех. Мы сохранили и приумножили наш промышленный потенциал. По соотношению цена-качество наши соседи сравнивают белорусский трактор МТЗ с безотказным автоматом Калашникова. Спасибо. Очень лестно. Благодаря современным нефтеперерабатывающим предприятиям у нас есть качественное и доступное топливо. А было время, когда не знали, как заправить и вывести на поля уборочную технику. Ну не космос ли все наши достижения? Мы космическая держава. Космос наш! И это не афоризм. Это успех интеллектуально развитой нации. Но какое социально-экономическое благополучие может быть, если не обеспечена безопасность людей?!

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-25

Неслучайно именно у высшего органа народовластия в полномочиях сегодня решать стратегические вопросы, в том числе касающиеся безопасности страны. Особенно сейчас на фоне мировой геополитической турбулентности. Уроки предыдущих лет усвоены. Белорусы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло в 2020-м. Попытки уничтожить чувство национальной гордости, культуру сплотили белорусов.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-28

Александр Лукашенко:
Не выстояли бы мы тогда – натовские «ястребы» были бы уже под Смоленском. И украинская тема стала бы нашей реальностью. Но мы оказались сильнее и сплоченнее. Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую компактную страну. Мы ее очень-очень любим, а «любимую не отдают». Мы их предупреждали.

Белорусы построили независимое, суверенное государство, но в мировых реалиях, когда, оглянувшись вокруг, хорошо видно: язык дипломатии напрочь забыт, на первом месте – исключительно сила. Надо быть готовыми к любому развитию событий. О вызовах и угрозах на ВНС говорили открыто, чтобы каждый понимал, какая ситуация складывается вокруг нашей страны.

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ВНС утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Фундаментальные документы прежде всего о мире, его сохранении. Они в открытом доступе. Беларусь – миролюбивое государство, но в случае агрессии сможет постоять за себя.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-31

Александр Шатько, общественный деятель:
Мы окружены недружественными странами, и надо крепить оборону. Стратегия государства в плане укрепления обороны тоже очень важна. И она должна отрабатываться не только отдельными людьми – министром обороны, МЧС, Советом безопасности, прежде всего отрабатываться всеми людьми, потому что действия в чрезвычайных ситуациях, защита Отечества, защита Родины – это задача всех граждан Республики Беларусь.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-34

Да, благодаря оперативной работе белорусских спецслужб удается пресекать атаки дронов, заброску диверсантов, каналы переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь. Но сохранение мира – дело общее, чтобы сберечь независимое суверенно государство для будущих поколений. Это работа на результат на рабочем месте, вера в собственную страну, наше единение.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-37

Александр Лукашенко:
Да, было трудно, но будет не легче. Но будет интересно, ибо мы выбрали сильную, суверенную, независимую, мирную Беларусь. И в это сложное противоречивое время надо выстоять. Мы должны это сделать. Время выбрало нас. Подробности.

Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?-40

С высоты прожитых десятилетий видно: нам есть чем дорожить. Принимать решения в интересах народа – право, которое Беларусь сохранила вместе с суверенитетом, чтобы наши дети росли в своем независимом государстве.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Олег Руммо # Александр Шатько # Ирина Новикова

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