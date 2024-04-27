Лукашенко: мы очень любим свою небольшую, компактную страну! Как ВНС влияет на развитие Беларуси?

Динамичное развитие не только бизнеса, но и в целом всего социально-экономического блока стало возможным благодаря становлению Беларуси как суверенного независимого государства. И весомый вклад в этот процесс внесло Всебелорусское народное собрание как консолидирующий институт принятия стратегически важных решений. Этот уникальный формат прошел эволюционный путь: от совещательного до конституционного статуса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О достижениях нашей страны сквозь призму важных решений, принятых народным вече, материал Анастасии Ярощик-Корниенко.

Еще в двухтысячных в Минском областном роддоме начали выхаживать малышей с экстремально малым весом меньше килограмма. Получилось. Здесь уверены: нет предела совершенству. Например, этот аппарат – белорусско-китайская разработка.

Одновременно с помощью телеметрических датчиков есть возможность проводить многочасовые наблюдения за состоянием плода сразу у семи женщин.

Петр Мосько, главный врач Клинического родильного дома Минской области:

Аппарат абсолютно нового поколения. Потому что раньше эти исследования были довольно напряженные, нужно было женщину буквально этими шнурами к аппарату привязывать. Потому что это были проводные методики передачи сигнала. Здесь мы используем телеметрию.

Все это помогает молодым парам все чаще услышать «вы будете родителями»! Благодаря ЭКО только за последние пять лет на свет появились более четырех тысяч маленьких белорусов. У нас одно из ведущих мест в мире по доступности медуслуг для населения – заявление ВОЗ. Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии:

Развиваем медицину, трансплантологию на ведущие позиции в кардиохирургии. Мы вывели онкологию, хирургию онкологии. Очень серьезным образом продвинулись в иммунологии.

Фантастика – нет, реальность, которую строили белорусы. Постепенно, эволюционно. Точка отсчета – 1996 год. Именно на первом ВНС была заложена уникальная формула, предложенная Александром Лукашенко, только народ вправе решать свою судьбу. С тех пор это магистральная линия – прежде всего ориентир не на западных кураторов, а только на собственный народ. Именно на собраниях было принято беспрецедентное решение – сохранить производства и, как бы сложно ни было, развивать социальную сферу. Сегодня достаточно поводов для гордости. Беларусь из группы стран с низким уровнем человеческого развития переместилась в группу с очень высоким, где уверенно занимает свою позицию уже более 10 лет.

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Если говорить о том, чего достигла страна за все это время, в периоде между семью всенародными съездами, то, конечно, достижения большие. Практически на 30 % увеличился валовой продукт, и, как правильно было отмечено на данном съезде, люди стали жить лучше.

Наш суверенитет укрепило возведение собственной АЭС. Полностью обеспечена продовольственная безопасность. Без малого 30 лет наша страна развивалась под пристальным вниманием ВНС, которое корректировало социально-экономический курс. Неслучайно в переломный момент истории именно собранию белорусы уверено решили придать статус конституционного. И вот исторический момент – первое заседание седьмого ВНС в новом формате. Соизмеряя географические и ресурсные возможности, удалось достичь результатов во всех сферах. Это наши общие достижения и гордость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все это наш общий успех. Мы сохранили и приумножили наш промышленный потенциал. По соотношению цена-качество наши соседи сравнивают белорусский трактор МТЗ с безотказным автоматом Калашникова. Спасибо. Очень лестно. Благодаря современным нефтеперерабатывающим предприятиям у нас есть качественное и доступное топливо. А было время, когда не знали, как заправить и вывести на поля уборочную технику. Ну не космос ли все наши достижения? Мы космическая держава. Космос наш! И это не афоризм. Это успех интеллектуально развитой нации. Но какое социально-экономическое благополучие может быть, если не обеспечена безопасность людей?!

Неслучайно именно у высшего органа народовластия в полномочиях сегодня решать стратегические вопросы, в том числе касающиеся безопасности страны. Особенно сейчас на фоне мировой геополитической турбулентности. Уроки предыдущих лет усвоены. Белорусы приобрели колоссальный опыт из того, что произошло в 2020-м. Попытки уничтожить чувство национальной гордости, культуру сплотили белорусов.

Александр Лукашенко:

Не выстояли бы мы тогда – натовские «ястребы» были бы уже под Смоленском. И украинская тема стала бы нашей реальностью. Но мы оказались сильнее и сплоченнее. Помните, я их предупреждал, что мы очень любим свою небольшую компактную страну. Мы ее очень-очень любим, а «любимую не отдают». Мы их предупреждали. Белорусы построили независимое, суверенное государство, но в мировых реалиях, когда, оглянувшись вокруг, хорошо видно: язык дипломатии напрочь забыт, на первом месте – исключительно сила. Надо быть готовыми к любому развитию событий. О вызовах и угрозах на ВНС говорили открыто, чтобы каждый понимал, какая ситуация складывается вокруг нашей страны. Читайте по теме: Лукашенко: как они защищают границу – калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам Лукашенко: какие решения примут европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Лукашенко: нас очень хотят втянуть в войну! Пока они нас провоцируют ВНС утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Фундаментальные документы прежде всего о мире, его сохранении. Они в открытом доступе. Беларусь – миролюбивое государство, но в случае агрессии сможет постоять за себя.

Александр Шатько, общественный деятель:

Мы окружены недружественными странами, и надо крепить оборону. Стратегия государства в плане укрепления обороны тоже очень важна. И она должна отрабатываться не только отдельными людьми – министром обороны, МЧС, Советом безопасности, прежде всего отрабатываться всеми людьми, потому что действия в чрезвычайных ситуациях, защита Отечества, защита Родины – это задача всех граждан Республики Беларусь.

Да, благодаря оперативной работе белорусских спецслужб удается пресекать атаки дронов, заброску диверсантов, каналы переброски оружия и взрывчатки из Украины в Беларусь. Но сохранение мира – дело общее, чтобы сберечь независимое суверенно государство для будущих поколений. Это работа на результат на рабочем месте, вера в собственную страну, наше единение.

Александр Лукашенко:

Да, было трудно, но будет не легче. Но будет интересно, ибо мы выбрали сильную, суверенную, независимую, мирную Беларусь. И в это сложное противоречивое время надо выстоять. Мы должны это сделать. Время выбрало нас. Подробности.