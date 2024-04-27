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Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!

27 апреля 2024 17:12
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Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Сидел я на ВНС и думал, понимают ли все присутствующие историчность момента, его глубину и глубинную правоту нашего Президента. Понимают ли, что благодаря лично ему, его бессонным ночам, его труду, его воле каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

В эти же дни другие, альтернативные, подлые, мерзкие, злобные, мелкие, грязные – вспоминали другое свое событие. Шествие на кладбище. Чарнобыльски шлюх. По минскому проспекту шли мертвецы и несли своего мертвеца. И огромный колокол отпевал Беларусь. Ведь как националисты, змагары пришли в политику – они выползли из кладбища. Из леса в минском урочище.

С чем Зянон пришел к белорусам? Этот надменный, холодный, высокомерный, непомерно горделивый бледный полутруп пришел со смертью. Он закидал робкую, тупую, трухлявую, неповоротливую коммунистическую номенклатуру костями. Он пришел как повелитель костей. Трупы. Трупы. Трупы. На любой аргумент, возражение он швырялся костью. Он копал землю, доставал черепушку, любовался ею, прибивая очередного бездарного номенклатурщика. И его митинги всегда походили на похоронные шествия. Словно чернобыльский колокол отпевал Беларусь, и этот могильщик хотел закрыть ей глаза. Но мы хотели жить. Народ хотел жить. Народ не хотел на кладбище. Тупая и бездарная номенклатура не могла ничем ответить. И тогда жизнь нашла себе другого Витязя.

Азарёнок: благодаря Лукашенко каждый из нас лично и вся страна могут воскликнуть – мы живы!-4

Александр Лукашенко – это колосящееся поле, это стройка, это возвышение, это полный стол, это созидание, это свадьба, это веселая «Лявониха». И жизнь победила. И воцарилась в Беларуси. И царствует. Царствуй на славу нам! Озлобленный, покрытый землей, струпьями, с могильным взглядом Позняк как воплощение смерти сбежал. Его черные впадины в глазницах не выносили солнца. И он принялся хоронить других. Похоронил национализм, похоронил БНФ, похоронил старую и новую оппозицию. Стоит теперь на кладбище, ковыряет костью в гнилых зубах, хочет кинуть ее в Беларусь. Но не долетает. А уже зияет рядом и его могила.

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# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Александр Лукашенко

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