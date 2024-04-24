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Лукашенко: как они защищают границу – калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам

24 апреля 2024 13:37
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Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.

Глава государства VII Всебелорусское народное собрание начинает с глобальных вопросов. Конкретно с тех, которые не могут не волновать белорусов. Даже тех, кто считает себя якобы далеким от политики. По периметру рубежей до сих пор неспокойно. Наши соседи под видом каких-то угроз, якобы исходящих от Беларуси и России, продолжают проводить военные учения, укреплять свою обороноспособность. Но наша страна уже не единожды публично и громко, чтобы агрессоры наконец-то услышали, заявляла: Беларусь – миролюбивая страна, нападать первыми ни на кого не будем. Но по мере роста угроз Беларусь будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь.

Лукашенко: как они защищают границу – калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На западных границах мы лицом к лицу стоим с НАТО. Утвержден план развертывания 300-тысячной военной группировки на восточном фланге блока. Они называют это «поясом сдерживания». Понять бы только, кого они собираются сдерживать. Поляки развернули на границе с нами боевые подразделения Вооруженных сил для защиты от якобы массового проникновения с белорусской территории мигрантов. Серьезно? Профессиональные, вооруженные до зубов военные стоят на границе, чтобы убивать женщин и детей? Безоружных людей, бегущих от войны! Из тех государств, которые они разорили. Вы видели, как они защищают границу. Калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам.

Лукашенко: как они защищают границу – калечат, убивают, а потом подбрасывают трупы и калек нам-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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