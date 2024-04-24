Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.

Глава государства VII Всебелорусское народное собрание начинает с глобальных вопросов. Конкретно с тех, которые не могут не волновать белорусов. Даже тех, кто считает себя якобы далеким от политики. По периметру рубежей до сих пор неспокойно. Наши соседи под видом каких-то угроз, якобы исходящих от Беларуси и России, продолжают проводить военные учения, укреплять свою обороноспособность. Но наша страна уже не единожды публично и громко, чтобы агрессоры наконец-то услышали, заявляла: Беларусь – миролюбивая страна, нападать первыми ни на кого не будем. Но по мере роста угроз Беларусь будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь.