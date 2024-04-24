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Лукашенко: «Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси»

24 апреля 2024 14:44
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Все, что мы выстраивали за годы своей независимости упорным трудом, можно было потерять в одну минуту. А достигнуто белорусами многое. Вспомните и сравните начало 1990-х – непростой период для Беларуси, когда после развала Советского Союза страна погрузилась в тяжелый экономический кризис, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня совсем другая картина.

Лукашенко: «Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не просто преодолели свалившиеся на наши плечи трудности. Мы сделали это быстро и качественно – так, что поколение 30 плюс сегодня уверено, что белорусы всегда жили точно так, как сейчас. Да, нам в радость, что у них такая жизнь. Для этого мы и работали. Нам еще многое предстоит сделать. У нас достаточно поводов для гордости, будет еще больше. Мы вместе прошли очень интересный путь к формированию своей национальной демократии. Шесть Всебелорусских народных собраний, четыре всенародных референдума, создание основы гражданского общества – сильного и патриотичного.

Конечно, я рассчитываю на наше общее стремление к экономическому, научному, социальному, духовному и культурному развитию, которое складывается из труда, интеллекта, таланта и нравственной силы каждого. У нашей Родины, кроме нас, никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси, какой должна быть наша страна, как сделать ее сильнее. Только мы это знаем, и никто другой.

В заключение Президент подчеркнул, что белорусы уже не единожды превзошли себя во всех сферах. А в Год качества должны сделать невозможное. Сегодня как никогда важно сохранить потенциал сильного, единого народа, сильной и процветающей Беларуси – во имя мира! Добиться этого можно только сообща.

Лукашенко: «Только мы знаем, каким должно быть будущее Беларуси»-4

Во время разного рода совещаний, рабочих поездок Президент не раз говорил: каждому надо начинать с себя. И тогда работа, которую мы выполним, что называется, на совесть и будет равнозначна знаку качества.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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