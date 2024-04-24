Лукашенко: какие решения примут европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки?
Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.
ВНС – это не только видение внутренней политики, но и международной повестки. Тем более сейчас, когда, оглянувшись вокруг, хорошо видно: язык дипломатии напрочь забыт, на первом месте исключительно сила. Александр Лукашенко еще в самом начале выступления отметил, что вопросы развития реального сектора экономики намеренно останутся за скобками.
Буквально последние две недели во Дворце Независимости подробно разбирали проблемы сначала в промышленности, после – в сельском хозяйстве. Перед всеми присутствующими тогда на совещаниях, а в их лице и перед всеми белорусами, поставлены конкретные задачи; все остальное уже за профильными специалистами. Потому разумно не повторяться сегодня о том, что и так уже буквально разложено по полкам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На территории Литвы до 2028 года будет развернуто формирование бригадного уровня Вооруженных сил ФРГ (немцы так ничего и не поняли, уроки им впрок не пошли с той войны), а также силы и средства объединенных вооруженных сил НАТО численностью до 5 тысяч человек. До 20 тысяч натовских солдат сосредоточено в Польше и странах Балтии. Вспомните, нас после Второй мировой, Великой Отечественной войны они, руководители, элита Европы, называли оккупантами. А дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил США и более 30 тысяч натовских солдат – это что? Это не оккупация, это другое. Какие политические решения будут принимать европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Мы же уже видим, какие решения они принимают и насколько они самостоятельны.
Сами Соединенные Штаты ускоренными темпами модернизируют свое тактическое ядерное оружие, которое хранится на авиабазах Бельгии, ФРГ, Италии, Турции, Нидерландов. В военной терминологии это называется «ударно-наступательные возможности». Если дойдет до стратегического, планета исчезнет. А им же хочется жить и управлять, как раньше планетой, поэтому тактическое. Ударно-наступательные компоненты. Не оборонительные. Так какие к нам тогда вопросы? Что так возбудились, когда мы разместили аналогичное по функционалу оружие на своих базах?