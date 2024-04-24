Лукашенко: какие решения примут европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки?

Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях. Она в истинных ценностях, в стремлении к справедливости и вере в себя. Такой важный тезис сегодня, 24 апреля, озвучил в своем докладе Александр Лукашенко на заседании Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно стало масштабной площадкой для дискуссии, в которой участвуют представители власти и народа.

ВНС – это не только видение внутренней политики, но и международной повестки. Тем более сейчас, когда, оглянувшись вокруг, хорошо видно: язык дипломатии напрочь забыт, на первом месте исключительно сила. Александр Лукашенко еще в самом начале выступления отметил, что вопросы развития реального сектора экономики намеренно останутся за скобками. Буквально последние две недели во Дворце Независимости подробно разбирали проблемы сначала в промышленности, после – в сельском хозяйстве. Перед всеми присутствующими тогда на совещаниях, а в их лице и перед всеми белорусами, поставлены конкретные задачи; все остальное уже за профильными специалистами. Потому разумно не повторяться сегодня о том, что и так уже буквально разложено по полкам.