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Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?

27 апреля 2024 17:13
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Проверка исправности печного отопления и наличие в квартирах автономных пожарных извещателей. В Беларуси стартовала профилактическая акция «За безопасность вместе». В ближайшие две недели под пристальным вниманием спасателей, энергетиков, представителей местной власти будут одинокие пенсионеры, инвалиды и многодетные и неблагополучные семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Ходюкова заступила в рейд вместе с сотрудниками МЧС, чтобы узнать, насколько ответственно люди относятся к собственной безопасности.

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?-1

Маргарита Фондаренко вместе с супругом и тремя малышами переехала в эту квартиру несколько лет назад, сразу после ремонта в каждой комнате установили автономные пожарные извещатели. Говорят, не только для своей безопасности: звук сирены в случае пожара оповестит и соседей. Многодетным семьям сотрудники МЧС уделяют особое внимание.

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?-4

С 2024 года отсутствие в доме АПИ расценивается как один из факторов социально опасного положения.

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?-7

Маргарита Фондаренко, жительница агрогородка Ольгово:
Как моя старшая дочка любит спать с зарядным устройством, ругаюсь на нее, что телефон может нагреться – и пожар. У нас извещатель, мы не боимся. Конечно, всем его надо ставить, чтобы спокойно было спать, и для других, чтобы они поставили извещатели, чтобы сами были спокойны за свое жилье, детей, семью.

Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?-10

Сергей Цехан, начальник сектора надзора и профилактики Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
Световой индикатор моргает периодически – это значит, что данный извещатель исправный. Он подключается от батарейки, хватает ее на один год в основном, после этого издает характерные звуки, писки, означающие, что зарядка заканчивается, и тогда нужно менять батарейку. Если извещатель будет неисправен или отсутствует, где есть дети, это является критерием для того, чтобы поставить семью в социально опасное положение.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # общество

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