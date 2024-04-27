Проверка печного отопления и наличие АПИ. Сотрудники МЧС проводят рейды: что в зоне внимания?

Проверка исправности печного отопления и наличие в квартирах автономных пожарных извещателей. В Беларуси стартовала профилактическая акция «За безопасность вместе». В ближайшие две недели под пристальным вниманием спасателей, энергетиков, представителей местной власти будут одинокие пенсионеры, инвалиды и многодетные и неблагополучные семьи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александра Ходюкова заступила в рейд вместе с сотрудниками МЧС, чтобы узнать, насколько ответственно люди относятся к собственной безопасности.

Маргарита Фондаренко вместе с супругом и тремя малышами переехала в эту квартиру несколько лет назад, сразу после ремонта в каждой комнате установили автономные пожарные извещатели. Говорят, не только для своей безопасности: звук сирены в случае пожара оповестит и соседей. Многодетным семьям сотрудники МЧС уделяют особое внимание.

С 2024 года отсутствие в доме АПИ расценивается как один из факторов социально опасного положения.

Маргарита Фондаренко, жительница агрогородка Ольгово:

Как моя старшая дочка любит спать с зарядным устройством, ругаюсь на нее, что телефон может нагреться – и пожар. У нас извещатель, мы не боимся. Конечно, всем его надо ставить, чтобы спокойно было спать, и для других, чтобы они поставили извещатели, чтобы сами были спокойны за свое жилье, детей, семью.