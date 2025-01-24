Лукашенко: мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей!

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: Подход единства, раньше говорили соборности – то есть всем миром, сообща преодолевать и трудности, и радости. И это проявлялось, особенно, когда люди жили в больших, многолюдных деревнях. Вместе и дом строили, и свадьбу праздновали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, что 26 января, день от которого зависит наша жизнь. Да успокойтесь. Не зависит от этого дня вся наша жизнь. В противном случае, чего бы мы стоили, если только от одного дня зависела наша жизнь? Нет, свою жизнь мы также определили давно. Наша жизнь – это равные возможности для всех. Равные возможности – это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет, вы ее построите, потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей.

Значение воскресенья 26 января в том, что мы должны показать всему миру: мы люди разумные, мы умеем делать выводы из прошлых событий и смотрим в будущее, мирное и безопасное, которое мы должны подарить нашим детям и внукам. Никуда от этого не денемся, потому что это страшное, всеохватывающее время, которое выбрало нас.

Марафон подарил не только незабываемые впечатления и стал историей радости, он показал всему миру единство белорусов.