Лукашенко: мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей!

«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марафон единства – это и про наш выбор, и про нашу культуру, про путь и мировоззрение. Это симфония общества.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Подход единства, раньше говорили соборности – то есть всем миром, сообща преодолевать и трудности, и радости. И это проявлялось, особенно, когда люди жили в больших, многолюдных деревнях. Вместе и дом строили, и свадьбу праздновали.
Это еще и высокие ноты политического звучания. Этим самым мы показали: белорусы – это страна единомышленников. Оппоненты, конечно, старались испортить звучание. Мол, все ради 26 января – не вышло. Президент ответил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Говорят, что 26 января, день от которого зависит наша жизнь. Да успокойтесь. Не зависит от этого дня вся наша жизнь. В противном случае, чего бы мы стоили, если только от одного дня зависела наша жизнь? Нет, свою жизнь мы также определили давно. Наша жизнь – это равные возможности для всех. Равные возможности – это общество справедливости. Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества. Мы обязательно, я это вам обещаю, построим страну для людей. Даже если меня не будет, вы ее построите, потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей.
Значение воскресенья 26 января в том, что мы должны показать всему миру: мы люди разумные, мы умеем делать выводы из прошлых событий и смотрим в будущее, мирное и безопасное, которое мы должны подарить нашим детям и внукам. Никуда от этого не денемся, потому что это страшное, всеохватывающее время, которое выбрало нас.
Марафон подарил не только незабываемые впечатления и стал историей радости, он показал всему миру единство белорусов.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Здесь, на площадке, все штандарты наших областных городов, областей и самого Минска. Единство – это не только про территориальную целостность страны. Это еще и про коллективный дух, про национальный код. А еще важно, что мы не утратили эту связь поколений, когда вместе, толокой принимали самые верные решения.
А сегодня на всю страну звучит голос правды и голос мира. В таком исполнении нас невозможно не слышать – гимн Республики Беларусь под сводами «Минск-Арены». Смотрите видео!