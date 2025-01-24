Лукашенко: если кто-то оступился или был одурманен фейками, то у каждого будет шанс вернуться к жизни

«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Воскресенский, политолог:

По сравнению с ситуацией 2020 года, да и предыдущих лет, ситуация кардинально изменилась. Люди Беларуси, в нашем случае, минчане, здесь основная масса их присутствует, поняли, как хранить хрупкий гражданский мир, как важно сохранить и поддерживать независимость и суверенитет. Пусть на небольшом своем клочке земли, как говорит Президент, но обеспечить порядок.

Тот кто любит, умеет прощать. Мы любимую не отдали, а прозревших простили. Одумались, разобрались, оценили. На это надо было время. И его нам подарил Первый. Время Первого стало периодом нового витка развития для нас, а для мира – подарило надежду на справедливое мироустройство.