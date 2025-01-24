Лукашенко: если кто-то оступился или был одурманен фейками, то у каждого будет шанс вернуться к жизни
«Марафон единства» стал яркой страницей в современной летописи Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем выступлении на заключительном концерте самого масштабного народного проекта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голос каждого – важен, мнение – уважаемо. Потому что Беларусь – страна равных возможностей.
Юрий Воскресенский, политолог:
По сравнению с ситуацией 2020 года, да и предыдущих лет, ситуация кардинально изменилась. Люди Беларуси, в нашем случае, минчане, здесь основная масса их присутствует, поняли, как хранить хрупкий гражданский мир, как важно сохранить и поддерживать независимость и суверенитет. Пусть на небольшом своем клочке земли, как говорит Президент, но обеспечить порядок.
Тот кто любит, умеет прощать. Мы любимую не отдали, а прозревших простили. Одумались, разобрались, оценили. На это надо было время. И его нам подарил Первый. Время Первого стало периодом нового витка развития для нас, а для мира – подарило надежду на справедливое мироустройство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Находясь в эпицентре событий, Беларусь, конечно же, усиливает свою обороноспособность, но по-прежнему остается островком мира, добрососедства и здравого смысла. Все вы как один, мои дети. Президент за каждого несет ответственность. Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами, у каждого будет шанс вернуться к жизни. Мир вокруг быстро меняется. Нам сейчас не до внутренних игр и разборок. Все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад. Мы сохраним главное – диктатуру порядка, справедливости, добра и уважения к человеку. Прежде всего, человеку труда. Мы никому не должны закрывать рот. Мы никого не должны силой тащить туда, куда он не хочет. Я же сказал, мы создадим общество справедливости, где человек будет уважать друг друга, где хочется жить.