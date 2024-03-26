Лукашенко поделился подробностями разговора с Путиным во время теракта: мы сутки не спали!
Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.
В плане дисциплины и четкой работы системы слаженности стоит поучиться у спецслужб Беларуси и России даже на примере этих трагических событий. Александр Лукашенко поделился подробностями работы в тот страшный вечер и даже выступил в роли контрпропагандиста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В первые минуты, как Россия перешла, части области, на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ – он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Мгновенно! Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы. Там молодцы ребята Бортникова, молодец, поднялись и вышли им навстречу. Операция прошла очень солидно, и вот это взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит.
Владимир Матвеев, корреспондент БЕЛТА:
Александр Григорьевич, вы говорили, что были на связи постоянно с Владимиром Владимировичем, на встрече с губернатором, и вот об этом взаимодействии, понятно, в данном случае обошлось, но на будущее – насколько это взаимодействие налажено и насколько оно вообще важно?
Александр Лукашенко:
Знаете, на уровне спецслужб, еще до нашего разговора, спецслужбы действовали по заданному алгоритму, так как мы с Путиным определили давно. Контролируем, как работают Бортников, Тертель со своими подразделениями. Начали Путина беглые их и наши упрекать. Вот он тут, там что-то произошло, а он молчит. Он не говорит, не обращается и прочее. Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? И постоянное было взаимодействие. И когда надо было сказать, он вышел и сказал. Поэтому я уже, так сказать, контрпропагандистски реагировал на это. Если не знаете, не ляпайте языком.
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