Лукашенко поделился подробностями разговора с Путиным во время теракта: мы сутки не спали!

Нарушили госграницу – к уничтожению! Жестко реагировать на возможные провокации на границе со стороны сопредельных государств – поручение Главнокомандующего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопрос принципиальный. Посмотрите, что происходит вокруг! Натовские защитники под видом военных учений (к слову, крупнейших за последние 10 лет) явно готовятся к прямому конфликту с Россией, говорят эксперты.

В плане дисциплины и четкой работы системы слаженности стоит поучиться у спецслужб Беларуси и России даже на примере этих трагических событий. Александр Лукашенко поделился подробностями работы в тот страшный вечер и даже выступил в роли контрпропагандиста.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В первые минуты, как Россия перешла, части области, на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты мне доложил председатель КГБ – он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Мгновенно! Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы. Там молодцы ребята Бортникова, молодец, поднялись и вышли им навстречу. Операция прошла очень солидно, и вот это взаимодействие белорусов и россиян дорогого стоит.