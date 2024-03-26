Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад

На северо-западном оперативном направлении сопредельная сторона усилила охрану госграницы. Общая численность сил составляет около 3 200 человек. Правда, не совсем понятно, в ком или в чем видят угрозу европейские соседи. Александр Лукашенко неоднократно повторял: Беларусь ни на кого нападать не собирается. На этом Главнокомандующий акцентировал внимание и сегодня, общаясь с журналистами.

Любая провокация должна пресекаться вооруженным путем. Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Ошмянский район Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главнокомандующий ознакомился с участком местности, привлекаемым к проверке боевой готовности соединений и воинских частей, которая в настоящее время проводится в Вооруженных Силах. Подробности .

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дурь полная! Мы с вами сегодня приехали, открыто то, что, может быть, и закрыто должно быть. Мы им показываем, что мы не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны. Нам не надо нападать на них. Россия нападет с территории Беларуси? Никогда такого разговора не было. Если умные люди и мозги в головах есть, они же должны понимать: нам дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Нас просто в это втягивают. Нас просто провоцируют. А заинтересованные люди далеко.

Они хотят, чтобы мы тут друг друга колошматили. Они придут потом на пепелище, доллары напечатают и будут восстанавливать эти земли, но уже в интересах не наших народов. Ни Литвы, ни польского народа, ни белорусского. Поэтому надо дурью не маяться, а осваивать земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель. Мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Нас все устраивает. Но если дернутся, ответим.

Они все готовятся к войне, роют окопы. Я у военных спрашиваю: а зачем поляки роют окопы? Это что, обороняться собираются? Тысячу раз сказал полякам, литовцам и латышам: мы не будем с вами воевать, если вы нас не трогаете. Мы не собираемся наступать на этом участке. Никакой Путин, никакие военные в России перед собой цели эти не ставят. Я это просто объясняю, еще раз повторю: нам дай бог разобраться с тем, что происходит в Украине. Какая война еще здесь?! Я вам по-человечески объяснил, не какими-то заумными фразами, что война – это катастрофа.

Как отметил Президент, за последние годы белорусская армия изменилась и продолжает меняться. Военные правильно реагируют на замечания и предложения Главнокомандующего. Но есть неизменные вещи: как показывает опыт современной войны, главнее вооружения – обычный солдат.