В минской гимназии №23 после реконструкции открыли музей истории Советского района

Новости Беларуси. Переспа, Сторожевка, Золотая Горка и Комаровка. Узнать больше о старинных кварталах и отправиться в историческое путешествие по городу. В 23-й гимназии после реконструкции открыли музей Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Через представленные экспонаты можно проследить историю развития крупных промышленных предприятий, а также учреждений культуры и науки. К слову, Советский район основан в 1938 году. Когда-то это была деревенская местность, а сейчас район по праву можно считать визитной карточкой столицы.

Сергей Хильман, глава администрации Советского района: То, что мы сегодня увидели, – действительно подошли к созданию музея с душой. Очень творчески, очень душевно, очень трогательно слышать рассказы о том, как из маленьких лесопилок рождались крупные предприятия, как из Комаровского болота фактически мы получили исторический центр нашей столицы.

Андрей Шкель, директор компании по изготовлению интерьерной и наружной рекламы:

Перед нам стояла задача трансформировать здесь пространство. Площадь музея небольшая. Нам надо было сохранить то, что было накоплено за 20 лет существования музея. Работала наша команда в составе пяти человек. Мы работали около трех месяцев над ним, сроки были сжаты.

В музее можно проводить лекции и семинары. Здесь можно разместить около двух десятков человек.