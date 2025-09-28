Рыженков: западным политикам застилают глаза личные амбиции, и за ними они не видят простых людей

Самые острые вопросы современности и позиция Беларуси в решении актуальных для мирового сообщества задач – прозвучала с трибуны ООН. В Нью-Йорке состоялось пленарное заседание 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Выступая на встрече, глава белорусского МИД заявил, что глобальное большинство вместе с единомышленниками строит новый мир, и призвал Запад быть лидером этих процессов, а не источником угроз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оценивая ситуацию в мире, Максим Рыженков выделил несколько проблем, которые необходимо решить. Самая острая из них – необходимость создания нового мира, способного остановить конфликты. Министр подчеркнул необходимость обеспечения равных прав для всех государств. А это, по его мнению, станет возможно лишь когда страны начнут понимать важность соблюдения принципа неделимости безопасности. Глава МИД Беларуси призвал все государства к диалогу и еще раз обозначил миротворческую позицию нашей страны. Именно поэтому, по его словам, уже 80 лет белорусский народ живет едино.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Никогда белорусы не жили так хорошо, достойно и под мирным небом, как последние 30 лет, когда под руководством нашего Президента успешно строим социально ориентированное государство для простого человека. Свято храня при этом память об ужасной трагедии Второй мировой войны и передавая эту память молодым поколениям. Почему так жить не хотят многие другие вокруг, особенно к западу от нашей границы? Ответ прост – политикам там глаза застилают личные амбиции. За ними они простых людей и не видят даже в своих странах.

Максим Рыженков завершил свое пребывание в Нью-Йорке встречей с Генсекретарем ООН Антониу Гутерришем, а также с председателем Генассамблеи Анналеной Бербок. Глава внешнеполитического ведомства нашей страны поблагодарил ООН за поддержку белорусских инициатив по чернобыльской проблематике, борьбе с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития. Стоит отметить, что за неделю мероприятий в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН наша делегация провела серию важных встреч. В центре внимания – глобальные темы: от геополитики до климата. При этом Беларусь еще раз подтвердила поддержку курса на многополярность и всеобщее сотрудничество.

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