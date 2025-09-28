В Молдове стартовали парламентские выборы. В стране открылось около двух тысяч избирательных участков. При этом, в России, где проживает более 250 тысяч молдован, отдать свой голос можно лишь на двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители молдавской диаспоры приехали в Минск, чтобы проголосовать в посольстве. Избиратели говорят, что не верят в перемены к лучшему. Их тревожат обнищание народа, а также пренебрежительное отношение властей к русскоговорящим. Сообщается, что явка на выборы уже преодолела порог в 20 %.

Села заброшены. Вот это очень страшно. Люди не имеют работы, уже третий или четвертый год засуха. Просто мне очень жалко. Я вот еду сам сейчас в село. Мне жалко людей.

Ион Чебан, мэр Кишинева (Молдова):

Очень много яда, очень много ненависти, очень много делений людей на своих, на чужих. Деление по тому, как люди думают, как они разговаривают, на каком языке разговаривают, какой они национальности, чего нельзя делать. На сегодняшний день единственное, что должно заботить будущее руководство нашей страны, это как объединить всех и начинать строить. Это очень, очень важно.

Остались без права голоса и граждане по другую сторону Днестра. Власти Молдовы перекрыли движение на шести мостах через реку из-за ремонта, который внезапно решили провести в преддверии выборов. Однако от дефицита волеизъявления точно не страдают молдоване, проживающие в Евросоюзе. Там открыто более 300 участков. Как считают эксперты, официальный Кишинев рассчитывает на голоса тех, кто поддерживает проевропейскую партию президента Молдовы Санду. Но, как заявляют аналитики, около 70 % определившихся избирателей составляют протестный в отношении евроинтеграции электорат. Отметим, что многие кандидаты лишены возможности участвовать в парламентских выборах: из 33 ранее заявленных партий к участию допущены лишь 25. Также в день выборов стало известно, что накануне МВД Молдовы провело около 600 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции.