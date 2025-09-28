В Минске 29 сентября откроется международная выставка «ИННОПРОМ»

Минск станет площадкой проведения крупнейшего промышленного форума года. 29 сентября в столице откроется международная выставка «ИННОПРОМ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск станет площадкой проведения крупнейшего промышленного форума года. 29 сентября в столице откроется международная выставка «ИННОПРОМ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспозиция только российских и белорусских брендов займет более 15 тысяч квадратных метров. Предприятия покажут свои самые современные и перспективные разработки. Так, Минский моторный завод представит новую линейку двигателей. Белорусские машиностроители готовы удивлять высокотехнологичными решениями.
Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:
Готовимся к «ИННОПРОМу» и наш стенд постоянно представлен на всех выставках технологичных не только в Республике Беларуси, но и в Союзном государстве. Мы все посещаем и рассказываем о тех продуктах, которые мы производим. В этом году, я думаю, что мы удивим разработками, которые будут сделаны Минским моторным заводом, но посещая, соответственно, «ИННОПРОМ», вы это все увидите воочию. В этом году мы входим в тот модельный ряд двигателей, которого никогда не было в линейке моторного завода.
Производственные новинки презентуют и наши соседи – свои достижения представят около 20 российских регионов. Национальные экспозиции также готовят Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан. Деловая программа форума обширная: от профессиональных дискуссий до подписания договоров. «ИННОПРОМ» – уникальная площадка для укрепления промышленной интеграции в ЕАЭС.