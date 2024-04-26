Работники МЧС почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии

Память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС почтили сегодня, 26 апреля, в Минске. Со дня крупнейшей техногенной катастрофы, которая оставила глубокий шрам на теле Беларуси, прошло 38 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы чтят подвиг отважных людей, которые ценой своих жизней и здоровья устраняли последствия страшной аварии. Сегодня в стороне не остались и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, работники подразделений центрального аппарата и подчинения, а также сотрудники Университета гражданской защиты МЧС. У мемориальной доски Василия Игнатенко – героя-пожарного, который одним из первых встал на пути радиоактивного огня – они почтили память всех ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы.

Алексей Еремин, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

Это боль, скорбь, тяжелая память о людях, которые положили на алтарь победы над этой катастрофой свои жизни, здоровье. Это тяжелая утрата для нашей страны.