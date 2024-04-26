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Работники МЧС почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии

26 апреля 2024 16:44
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Память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС почтили сегодня, 26 апреля, в Минске. Со дня крупнейшей техногенной катастрофы, которая оставила глубокий шрам на теле Беларуси, прошло 38 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники МЧС почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии-1

Белорусы чтят подвиг отважных людей, которые ценой своих жизней и здоровья устраняли последствия страшной аварии. Сегодня в стороне не остались и представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, работники подразделений центрального аппарата и подчинения, а также сотрудники Университета гражданской защиты МЧС. У мемориальной доски Василия Игнатенко – героя-пожарного, который одним из первых встал на пути радиоактивного огня – они почтили память всех ликвидаторов минутой молчания и возложили цветы.

Работники МЧС почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии-4

Алексей Еремин, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:
Это боль, скорбь, тяжелая память о людях, которые положили на алтарь победы над этой катастрофой свои жизни, здоровье. Это тяжелая утрата для нашей страны.

Работники МЧС почтили память ликвидаторов чернобыльской аварии-7

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В Беларуси загрязнению было подвергнуто 23 % территории. Таких стран в мире больше нет. Перестали существовать девять промышленных предприятий по переработке, 34 колхоза и совхоза.

«Это не просто память о той дате, а колоссальная работа» – Перцов о помощи пострадавшим на ЧАЭС. Подробнее.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Вадим Синявский

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