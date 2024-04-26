Один из флагманов развития туризма. Чем интересен отель «Европа» в Минске?

Дмитрий Куприянюк, директор КСУП «Отель «Европа»:

Мы окунулись в нашу историю. Наша история – 1884 год. Это первая вывеска, когда появился отель, тогда он еще был трехэтажный. В 1905 году он уже стал в стиле модерн, появилось шестиэтажное здание, которое сегодня мы с вами узнаем. Дело в том, что в годы Великой Отечественной войны здание было полностью уничтожено. Только благодаря указу Президента, его решению 20 лет назад, нам сейчас 17 лет, было принято решение о восстановлении легендарного отеля. Когда я пришел руководить предприятием, понял уникальность нашего предприятия, что такой интересной, легендарной истории сегодня, не побоюсь это слово сказать, нет ни у одного отеля, в принципе, в республике. Театр начинается с вешалки, а любая страна начинается на самом деле с отеля. Даже не аэропорт, действительно, отель – там, где ты начинаешь чувствовать себя как дома. В частности наш отель – наверное, один из флагманов, который действительно сегодня старается делать все не только в рамках развития своего предприятия, но и туризма для города Минска.

*На правах рекламы.