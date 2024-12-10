Лукашенко: мы должны, пока здоровы, беречь своё здоровье – и пандемия это показала

Важные заявления Александра Лукашенко, которые вмиг оказались в топе информационной повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Где и когда в Беларуси планируется разместить «Орешник» и как будем эксплуатировать российский ракетный комплекс? Как в крошечной Сирии развернулась жесткая борьба основных мировых игроков, кому выгодна еще одна «горячая точка» на Ближнем Востоке и какой урок из этой взрывоопасной ситуации должна извлечь Беларусь?

Президент – опытный политик. Разбирается в сути даже закулисья геополитики. Например, как было с ковидом. Но никогда Лукашенко не принимает кулуарных решений. А уже спустя время даже самые непопулярные шаги оказываются единственно верными. Вот и сейчас белорусскую модель поведения в ковид признали и конгрессмены. Да, те самые американцы, которые троллили белорусского лидера, признали его решения верными. А белорусы наконец-то говорят спасибо. Разобрались.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, приятно-неприятно, наверное, в политике таких понятий нет. Лично, как человека, приятно-неприятно, я вам скажу, что когда я прочитал впервые эту информацию, кому-то я из ближнего круга, кто там занимается, сказал: ну чего? Больше никаких вопросов не задал. Вот убедились. Мне приятно, когда вам приятно. Понимаете? Вот я вам искренне говорю. Вот если вы говорите там: «Батька молодец!» – вот мне приятно, когда вам хорошо и приятно. Вам тогда было не очень приятно и хорошо, вы мне не очень-то и верили. Если взять ваш коллектив, ну, наверное, тогда процентов 80, может, чуть меньше, соглашались со мной, что надо идти этим путем. Почему? Потому что головы забили людям. Никто этим путем не шел, кроме нас, нашего государства. Я же не потому, что такой умный, ну, Господь, наверное, надоумил меня этим путем идти.

Потому что и у нас министр, я не буду называть, как-то было, первый случай был – из Ирана или откуда приехал студент, чем-то заболел… Закрыли университет. И мне докладывают: университет закрыли, кто-то там из студентов иностранных приехал. Я вызываю министра. И, как сейчас помню, говорю: тебе кто дал право закрывать предприятия и организации? Стоит, вытянувшись передо мной. Говорю: «Отмени решение. И твоя задача – лечить и спасать людей. Открывать, закрывать буду я. Свободен». Вот был короткий с ним разговор. И мне надо было всех же выстроить. Премьер-министр говорит: всех на удаленку. Румас тогда был, да? Всех на удаленку! Ты что, больной? Какая удаленка? В Беларуси удаленка! Если бы «ПОЖСНАБ» остановился, хоть вы приличный монополист в мире, вряд ли вы бы сегодня вот со мной разговаривали на эту тему. Может быть, вы и сохранились, вы же монополист. Но вы бы отстали, а может быть, и не сохранились.

Урок. Мы должны, пока здоровы, беречь свое здоровье. И вот эта пандемия это показала. Мне тут особо тоже хвастаться нечем, потому что погибали люди. Поэтому я вас подталкиваю, вот «Марафон единства» идет, я вас подталкиваю – на улицу, на улицу ходите. Не можете бегать – ходите. Не можете ходить – бегайте. Как я, колено болит, мне тяжелее ходить, чем бегать. Поэтому бегаю где-то, кувыркаюсь с этой молодежью. Надо заниматься собой, чтобы не ходить в аптеки, чтобы потом не париться. Еще какой-нибудь вирус нам подкинут.

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