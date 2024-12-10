В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?

Предновогодние дни – время особенное, когда воздух наполняется запахом мандаринов и хвои. Ожидание исполнения заветных желаний объединяет всех белорусов. Несмотря на то, что снега за окном пока нет, 10 декабря жители и гости столицы уже почувствовали приближение Нового года. Минск зажег праздничные огни раньше всех. Засияла главная новогодняя красавица страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Эллы Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

В Минске сегодня царит поистине волшебное и праздничное настроение. Главная елка страны уже более трех часов радует глаз жителей и гостей столицы своим великолепием и яркими огнями.

К украшению главной елки подошли с особым вниманием. Лесная красавица на Октябрьской площади оформлена в роскошном красно-золотом стиле. Уже по традиции она покрыта «световой шалью» из 24 тысяч пикселей, в декоре также порядка 4 тысяч разнообразных игрушек. Желающих погрузиться в сказку немало: не только дети, но и взрослые пришли насладиться волшебством праздника. Давайте послушаем, что говорят минчане и гости столицы.

Настроение прекрасное. Мы приехали из Латвии, из Риги в гости и вот попали на вашу прекрасную елочку.

Елка была очень красивая, мне очень понравилось. Буду приходить сюда каждый вечер.

Эта атмосфера таким позитивом заряжает. После работы идешь – скучно, а сюда приходишь, как в сказку попадаешь. В 2024 году Минск украсят порядка 30 новогодних елей. Не обошлось и без новинок. Так, у подножия главной елки появилась усадьба Деда Мороза и Снегурочки, выполненная в стиле пряничного домика. Организована также широкая концертная программа.