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В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?

10 декабря 2024 19:06
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Предновогодние дни – время особенное, когда воздух наполняется запахом мандаринов и хвои. Ожидание исполнения заветных желаний объединяет всех белорусов. Несмотря на то, что снега за окном пока нет, 10 декабря жители и гости столицы уже почувствовали приближение Нового года. Минск зажег праздничные огни раньше всех. Засияла главная новогодняя красавица страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности в материале Эллы Маркевич.

В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?-2

Элла Маркевич, корреспондент:
В Минске сегодня царит поистине волшебное и праздничное настроение. Главная елка страны уже более трех часов радует глаз жителей и гостей столицы своим великолепием и яркими огнями.

В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?-4

К украшению главной елки подошли с особым вниманием. Лесная красавица на Октябрьской площади оформлена в роскошном красно-золотом стиле. Уже по традиции она покрыта «световой шалью» из 24 тысяч пикселей, в декоре также порядка 4 тысяч разнообразных игрушек. Желающих погрузиться в сказку немало: не только дети, но и взрослые пришли насладиться волшебством праздника. Давайте послушаем, что говорят минчане и гости столицы.

В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?-6

Настроение прекрасное. Мы приехали из Латвии, из Риги в гости и вот попали на вашу прекрасную елочку.

В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?-8

Елка была очень красивая, мне очень понравилось. Буду приходить сюда каждый вечер.

В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?-10

Эта атмосфера таким позитивом заряжает. После работы идешь – скучно, а сюда приходишь, как в сказку попадаешь.

В 2024 году Минск украсят порядка 30 новогодних елей. Не обошлось и без новинок. Так, у подножия главной елки появилась усадьба Деда Мороза и Снегурочки, выполненная в стиле пряничного домика. Организована также широкая концертная программа.

В Минске красиво дали старт новогодней иллюминации – как это было?-12

В ближайшие дни к праздничному марафону присоединятся и другие города по всей стране. Так, 13 декабря зажгут елки на главных площадях Гродно и Витебска. Кстати, в этом году северный регион – абсолютный рекордсмен: новогодняя ель высотой порядка 34 метров – самая большая не только в Беларуси, но и в Европе.

Элла Маркевич:
14 декабря праздничные огоньки засияют на елке в Гомеле, далее эстафету примет Могилев. А завершит «волшебный марафон» Брест, где иллюминация полностью включится 20 декабря.

# Новый год # Праздники # Элла Маркевич

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