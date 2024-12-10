Лукашенко: в «Орешнике» вся пусковая установка белорусская

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что происходит в мире. Это же не просто я взял, брякнул: давай «Орешник» или «Лозу». Нет. Если вы внимательно следите, я об этом сказал в Астане. В Казахстане об этом сказал, шутя, намекнул, чтобы россияне подумали, что ждем, позиции готовы. На этот вопрос у них ответ был готов. Поэтому мы так быстро с Президентом России договорились. Это не ядерное оружие, это обычное. Если ядерное оружие применить, знаете, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы и Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Из мощнейших крупных государств, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов, друзей и соперников: если вы только наступите на линию государственной границы, где я служил и так далее, ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть, ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в пять раз мощнее, чем этот «Орешник». А это обычное оружие. Которое не заражает объекты, территорию и прочее. Но мощь колоссальная. Вот оно испытано было по Южмашу, это там, где производилось это в Советском Союзе, в том числе ракетное оружие. А потом ядерными боеголовками оснащались. Огромный завод глубиной по 4-5 этажей под землей – его нет. Один удар «Орешника» – и завода практически нет, на всю глубину. Такое решение принять – взбудоражили весь мир. А чего будоражиться? Я ему говорю: а чего мы переживаем? Американцы завтра с немцами, они об этом заявили, будут на вооружение в Европе ставить такое оружие – средней дальности. Это не «Орешник», но средней дальности. Мы в ответ это делаем. По крайней мере россияне. Почему с белорусами? Вся пусковая установка белорусская. В «Орешнике» вся пусковая установка белорусская. Кроме ракеты. Локализация высочайшая. Я ему сказал: «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем – МЗКТ делает. И более серьезные вещи делает.

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