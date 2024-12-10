Лукашенко об «Орешнике»: моё условие Путину было одно – цели определять будем мы в Беларуси

Новость о решении размещения новых российских комплексов на территории нашей страны взбудоражила весь мир. Александр Лукашенко и Владимир Путин публично озвучили его на недавнем заседании Высшего госсовета Союзного государства. Там были обозначены и предполагаемые сроки: «Орешник» планируют завезти в Беларусь во второй половине следующего года. Понятное дело, в этом «закрытом вопросе» многое не для широкой публики. 10 декабря Александр Лукашенко поделился некоторыми подробностями: где разместим «Орешник» и как будем эксплуатировать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Противоядия нет против этого оружия. Его невозможно перехватить, сбить и так далее. Мы сейчас думаем, где, на каких площадках разместить это оружие. У нас десятка три таких площадок. Вот мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть. Разместим и нацелим. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно: цели определять будем мы в Беларуси, не россияне, но эксплуатировать поможете. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился.

Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали Президентом. Это моя главная обязанность. А безопасность – это святое дело Президента. Поэтому я сюда ввез ядерные боеголовки, не один десяток, чтобы вы знали. Многие пишут: да-да, это шутка, никто ничего не ввез. Ввезли, а те, кто говорят, что это шутка, прозевали. Даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим, это наше дело.