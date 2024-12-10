Студенты и преподаватели БГПУ посетили Дворец Независимости

Заслуженные преподаватели и будущие учителя – больше сотни человек 10 декабря стали гостями Дворца Независимости. Для работников и студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка это подарок к юбилею вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре БГПУ отметил 110 лет основания. Гости смогли увидеть воочию залы, в которых пишется история суверенной Беларуси. Им рассказали о самых значимых событиях, которые проходили в этих стенах. Впечатлило и то, что Дворец Независимости был построен руками белорусских мастеров и практически полностью из отечественных материалов.

Ксения Полуносик, аспирантка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка: Современная история нашей Беларуси творится именно в этих стенах, а мы как будущие педагоги стоим на страже сохранения нашей исторической памяти, чтобы ее не переписывали, а именно делаем правильные акценты. Потому что нам важно донести это нашему будущему поколению.

Лариса Савич, заместитель декана исторического факультета Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Во Дворце Независимости я первый раз. Конечно же, под огромным впечатлением от масштабов, от работ, которые были при строительстве произведены. Очень восхищает обстановка, она действительно располагает по каждому вопросу в каждом зале.

Завершилась экскурсия в музее подарков. У гостей на память остались не только фотографии, но и яркие впечатления, которыми они поделятся со своими близкими и будущими учащимися.