«Будет проще работать». Сенаторы приняли законопроект об архивном деле и делопроизводстве

Основные его изменения касаются работы с электронными документами по новым правилам. Так, например, в некоторых случаях изменились сроки хранения от 50 до 100 лет. Приведен в соответствие с национальными нормативными документами и международным законодательством и понятийный аппарат.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Архив – это наша история. И насколько мы сформируем архивные дела и передадим их потом на хранение в государственный архив, настолько нашим потомкам будет проще работать и изучать тот период жизни, когда мы с вами жили. Но это только одна сторона этого вопроса, другая сторона – это личные дела, гражданские различные акты, которые регистрируются и хранятся, поэтому это уже касается каждого из нас. Вопрос, например, начисления пенсий. И целый ряд других вопросов. Наше пребывание на земле – оно все отражается в архивах.