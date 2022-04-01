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«Будет проще работать». Сенаторы приняли законопроект об архивном деле и делопроизводстве

01 апреля 2022 18:20
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Новости Беларуси. Сенаторы приняли законопроект об архивном деле и делопроизводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет проще работать». Сенаторы приняли законопроект об архивном деле и делопроизводстве-1

Основные его изменения касаются работы с электронными документами по новым правилам. Так, например, в некоторых случаях изменились сроки хранения от 50 до 100 лет. Приведен в соответствие с национальными нормативными документами и международным законодательством и понятийный аппарат.

«Будет проще работать». Сенаторы приняли законопроект об архивном деле и делопроизводстве-4

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Архив это наша история. И насколько мы сформируем архивные дела и передадим их потом на хранение в государственный архив, настолько нашим потомкам будет проще работать и изучать тот период жизни, когда мы с вами жили. Но это только одна сторона этого вопроса, другая сторона – это личные дела, гражданские различные акты, которые регистрируются и хранятся, поэтому это уже касается каждого из нас. Вопрос, например, начисления пенсий. И целый ряд других вопросов. Наше пребывание на земле – оно все отражается в архивах.

# Закон # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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