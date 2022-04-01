«Сколько вопросов задавали ребята друг другу». Студенты из Беларуси и России обсудили совместные проекты

Новости Беларуси. Накануне Дня единения народов Беларуси и России студенты двух стран обсудили совместные проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Традиционный молодежный «М-стрим» перешел в международный формат.

Онлайн-встреча юных представителей двух стран состоялась 1 апреля. В проекте приняли участие представители из пяти вузов Беларуси и пяти высших учебных заведений России. Участники предлагали различные проекты. Особое внимание уделили военно-патриотическим темам. Также обменялись опытом в работе студотрядов, волонтерского движения и спортивных секций. Поговорили о совместных автопробегах и создании единых медиаплатформ для эффективного взаимодействия.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Сколько вопросов задавали ребята друг другу, как они общались, делились новыми проектами. Каждый проект по-своему интересен. Вы знаете, мне понравилось то, что в итоге очень многие вузы объединились, я бы сказала, в одной мысли. И в последующем они объединятся в одном проекте.

Рафаэль Гасанов, студент БНТУ:

Я считаю, что в дальнейшем нужно продолжать организовывать такие мероприятия, чтобы как минимум сближать студентов России и Беларуси. Из интересных проектов, которые были, – это именно автопробеги и атлетические пробеги. Я думаю, что, в принципе, это можно как минимум соединить. И, как сказали, этот пробег длиной в две тысячи километров, поэтому часть, как с экологической стороны, можно проводить на электромобилях. И часть в больших городах, проводить забеги.