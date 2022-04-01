«Сроки были сжатые, но все это реально». В Минске наградили строителей, которые чинили мост на Немиге

Новости Беларуси. В Минске наградили строителей, принимавших участие в реставрации моста на Немиге, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грамотами были отмечены 57 работников.

Благодаря их профессионализму строительство путепровода завершили в кратчайшие сроки. Над мостом круглосуточно работали более 400 человек, что и позволило восстановить его всего за месяц. Использовались новейшие технологии и материалы. Визуально он получился менее массивным, чем его предшественник, и стал немного выше. Кроме того, сооружение украсили архитектурной подсветкой.

Сергей Малец, машинист буровой установки СУ-73 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:

Все бригады работали. И все дружно работали. Конечно, сроки были сжатые, но все это реально. Все это можно было сделать. Мы это сделали. И очень приятно, что заметили, пригласили. Мы очень рады этому.