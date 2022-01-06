Лукашенко: Марзалюк окунётся в прошлое и там ещё откопает какие-то скребки на Днепре. Но только надо Гигиных и Марзалюков поддержать

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задач много: систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые необходимо увековечить.
Нужно и скорректировать работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи, ориентируя их на героические подвиги предков. И неслучайно 2022-й – Год исторической памяти. Он пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни нашего народа.
Во время совещания каждый его участник поделился своим видением о том, как решить общую задачу. Звучали очень амбициозные и масштабные предложения. А значит, у нас есть идеи, есть возможности их реализовывать. Единственное требование Президента – заниматься делом, а не строительством (в данном случае новых структур).
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, знаете, у нас иногда бывает, если надо чего-то сделать, мы обязательно ударим каким-то аппаратом по проблемам. Вот обязательно надо еще одна Академия наук, которая займется, грубо говоря, этой разработкой исторической памяти. Надо, чтобы два десятка, три, а лучше две сотни, кто-то там сели, освобожденные работники, и начали будоражить нашу память историческую. Не знаю, что из этого может получиться, я, например, категорически против этого. Я бы хотел видеть более активную роль Академии наук, нашей Академии наук. Я бы хотел видеть более активную роль наших университетов в этом деле. Ну и конкретных. А для того, чтобы конкретные люди занимались этим делом, надо просто их увидеть. Надо видеть, да мы его и видим, этого Марзалюка, который окунется в прошлое и там еще откопает какие-то скребки на Днепре. Но только надо Гигиных и Марзалюков (извините, что я так говорю) поддержать.