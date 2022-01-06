Лукашенко: всю ночь отслеживали с Путиным ситуацию в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зашла речь на совещании и о роли Беларуси в урегулировании конфликта в Средней Азии. Ее сегодня четко обозначил наш Президент. Александр Лукашенко обратился к народу Казахстана, четко расставив акценты: Беларусь готова к оказанию именно миротворческой помощи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всю ночь шли консультации, в этом плане отслеживали ситуацию с Путиным в Казахстане, вели разговоры по нескольку раз. Подробности здесь. Аэропорт в Нур-Султане захватить не удалось на момент моего разговора с Токаевым. Но это опять детали, чтобы вы понимали, что происходило.

Мы договорились, всю ночь мы вели диалог – главы государств ОДКБ. Потому что консенсус должен быть при принятии решения. Решение ночью приняли. Резервы создадим. Если нужно будет перебросить, значит перебросим. И всю ночь шла подготовка миротворческих этих сил – войск ОДКБ, которые для этого и предназначены. Приняли решение, что мы перебрасываем туда войска.