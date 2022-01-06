Лукашенко: «Для одних Беларусь – плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями, ищут здесь свои исторические земли»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений прежде всего с нашими соседями. Мы пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. Мы не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности, старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах, а поводов у белорусов предостаточно. В то же время некоторые наши соседи выстраивали собственную историческую политику, формировали институты, программы, свою концепцию исторических событий. Они подстраивали под совершенно конкретные политические цели, под партии, под политиков отдельных и так далее. Для одних, как я уже говорил, Беларусь – это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями, все ищут здесь свои исторические земли. И первым, и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны.