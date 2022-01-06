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Азарёнок перед вылетом в Казахстан: «Белорусы будут знать, что такое беспредел цветной революции»

06 января 2022 17:34
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Новости Беларуси. В Казахстан за самыми свежими новостями отправляется съемочная группа нашего канала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Азарёнок перед вылетом в Казахстан: «Белорусы будут знать, что такое беспредел цветной революции»-1

Политический обозреватель и ведущий авторских рубрик Григорий Азаренок своими глазами оценит ситуацию и соберет мнения жителей Казахстана в это непростое для них время.  

Григорий Азарёнок вместе со съёмочной группой СТВ отправляется в Казахстан. О чём он расскажет в ближайшее время? Читайте здесь.

Азарёнок перед вылетом в Казахстан: «Белорусы будут знать, что такое беспредел цветной революции»-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Все самые оперативные новости смотрите на всех наших каналах, на телеканале СТВ, других изданиях, наших Telegram-каналах, будем оперативно все освещать. Белорусы будут знать, что такое беспредел цветной революции.

Вся оперативная информация из первых уст уже в наших ближайших выпусках.

# Протесты в Казахстане # общество # Григорий Азарёнок # Людмила Гладкая # Фотофакт

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