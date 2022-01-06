Лукашенко: я в деталях вас предупредил о том, что будет. Вот оно и происходит

То, что сейчас происходит в Казахстане, – результат не одного дня или решения. Поднятие цен на газ, как в первые дни нам пытались выставить, далеко не главная причина накаленности общества. Его разогревали извне. Мы хорошо это видели и в Украине, и в Беларуси в августе 2020-го, и выводы свои сделали.

Александр Лукашенко делится видением ситуации. Казахстан, у которого общая граница с Россией и Китаем, – лакомый кусок. И если Беларусь не сломалась после выборов, если не повелась на провокации на границе, не удалось нас, а через нас и Россию (все же это главная цель) втянуть в конфликт, очевидно, решили зайти с другой стороны, попутно создав неприятности Китаю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас всех предупреждал. Все, в деталях вас предупредил о том, что будет. Вот оно и происходит. Но это еще даже не середина. Что нас ждет, мы во многом не знаем, но должны быть готовы ко всему. Вот такая парадоксальная ситуация: должны быть готовы ко всему, к чему – сами порой не понимаем, не знаем. Поэтому надо, как в народе говорят, держать нос по ветру и чувствовать ситуацию. 2020-й год, август 2020-го, нас многому научил – не бить по хвостам, а предугадывать то, что может случиться.

Что касается событий в Казахстане, все, что происходит, вы знаете. Но самое главное – ведь все было скоординировано и спланировано во многих городах, а расстояние – тысячи километров. Но тем не менее все синхронно произошло. Спланировано было. Вмешательство извне, естественно, в плане координации. Ну и наши эти, пилсудчина… Но, заметьте, средства массовой информации работают вот эти бандитские не так, как против Беларуси. Так тихонько, спокойно. А сейчас практически сникли. Почему? Потому что управляются спецслужбами. А спецслужбы на службе вот этих крупных корпораций, которые сидят на газе, нефти в Казахстане.

На сегодняшнее утро видим: они даже не подошли к резиденции. Уже сообщение было о том, что силы ОДКБ окажут поддержку. Мы должны миротворческой миссией заниматься и помогать людям, поэтому идет переброска сейчас войск туда эшелонами из Москвы, и наши ребята будут из Минска вылетать. Наша рота миротворческая, та, что и должна работать в таких условиях.

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