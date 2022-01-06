Данилович: наши предки отстояли своё право жить и развиваться так, как считают нужным. И это нам надо сохранять

Новости Беларуси. Историческая политика является фактором национальной безопасности Беларуси. 6 января Президент провел масштабное совещание по вопросам сохранения героического наследия и правды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Летопись мы продолжаем писать сегодня. Но нужно перейти на новый этап, начать определять и формировать смыслы в области национально-исторического развития нашего народа и государства. И здесь немало предстоит сделать, в том числе в сфере образования.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте:
Нам есть чем гордиться в разных исторических периодах. Никто не говорит, что наша история просто волшебное процветание или какие-то иные вещи. Она сложная, достаточно кровопролитная. Наши предки жили и сейчас, по сей день мы живем на геополитическом перекрестке. И это накладывает свой отпечаток. Но тем не менее наши предки выжили на этой территории. Они отстояли свое право жить и развиваться так, как считают нужным. И это нам необходимо сохранять и дальше. А сохранить это без реализации государственной исторической политики – время показывает – к сожалению, невозможно.
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