Данилович: наши предки отстояли своё право жить и развиваться так, как считают нужным. И это нам надо сохранять

Летопись мы продолжаем писать сегодня. Но нужно перейти на новый этап, начать определять и формировать смыслы в области национально-исторического развития нашего народа и государства. И здесь немало предстоит сделать, в том числе в сфере образования.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте:

Нам есть чем гордиться в разных исторических периодах. Никто не говорит, что наша история просто волшебное процветание или какие-то иные вещи. Она сложная, достаточно кровопролитная. Наши предки жили и сейчас, по сей день мы живем на геополитическом перекрестке. И это накладывает свой отпечаток. Но тем не менее наши предки выжили на этой территории. Они отстояли свое право жить и развиваться так, как считают нужным. И это нам необходимо сохранять и дальше. А сохранить это без реализации государственной исторической политики – время показывает – к сожалению, невозможно.