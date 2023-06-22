«Им деток нечем кормить!» Лукашенко пообещал помочь Зимбабве с молоком

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются.

Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства. Новый законопроект еще раз пересмотрят и внесут на рассмотрение в парламент.

Еще один показатель работы экономики – темп роста объема производств. И здесь все тоже с одной стороны хорошо. Но Александр Лукашенко предлагает взглянуть с другой. Производим, да. Но все ли продаем?