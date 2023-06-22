«Им деток нечем кормить!» Лукашенко пообещал помочь Зимбабве с молоком
Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются.
Исправить ситуацию должен помочь законопроект о содействии и стимулировании реализации инвестпроектов. Документ внесен на рассмотрение главы государства. Новый законопроект еще раз пересмотрят и внесут на рассмотрение в парламент.
Еще один показатель работы экономики – темп роста объема производств. И здесь все тоже с одной стороны хорошо. Но Александр Лукашенко предлагает взглянуть с другой. Производим, да. Но все ли продаем?
«Чего не продаем?» Лукашенко заинтересовался залежами продовольствия на складах – подробности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно Леонид Константинович Заяц приехал из Зимбабве, с которым мы имеем хорошие отношения. Сколько они в год на человека употребляют молочка?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Восемь килограммов.
Александр Лукашенко:
Восемь килограммов на человека! А мы?
Леонид Заяц:
300-350.
Александр Лукашенко:
А мы 350 килограммов! Они по восемь килограммов, у них деток нечем кормить. И я пообещал. Это не благотворительность. Мы им поможем это сделать. Я к чему? Не только будем ждать, пока цены у соседей поднимутся. Это понятно. Но надо идти на другие рынки, надо занимать эти рынки. И они будут с нами с удовольствием сотрудничать.
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