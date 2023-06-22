Минпром и «Белнефтехим». Головченко назвал проблемные места в белорусской промышленности

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Где есть проблемы? Основные ведомства – это Минпром и «Белнефтехим», но по отдельным товарным позициям. Минпром – это тракторы и холодильники-морозильники. «Белнефтехим» – это шины в основном. Мы, к сожалению, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Мы вместе с послом России провели анализ мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади, чтобы организовывать производство и на российских площадках, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Республики Беларусь. Это важнейшая задача, которую надо решить в самое ближайшее время. Несмотря на то, что у нас Союзное государство, какая бы глубокая степень интеграции не была, все равно степень протекционизма по отношению к российским производителям априори будет выше, чем по отношению к Республике Беларусь.

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