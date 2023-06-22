Минпром и «Белнефтехим». Головченко назвал проблемные места в белорусской промышленности

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 15 лет представители 20 стран инвестировали свыше 8 миллиардов долларов в производства в нашей стране. Но в последние годы объемы снижаются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты не сказал о промышленности, складских.
Фото: официальный сайт Совета министров Республики Беларусь
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Где есть проблемы? Основные ведомства – это Минпром и «Белнефтехим», но по отдельным товарным позициям. Минпром – это тракторы и холодильники-морозильники. «Белнефтехим» – это шины в основном. Мы, к сожалению, чуть-чуть момент пропустили, потому что те мощности, с которых ушли недружественные страны, потихоньку замещаются российскими и китайскими производителями. Мы вместе с послом России провели анализ мощностей, которые еще остались в России, пока брошенные. Нам надо сейчас выбрать и активно заходить на эти площади, чтобы организовывать производство и на российских площадках, формируя центр прибыли там и осуществляя туда поставки комплектов оборудования из Республики Беларусь. Это важнейшая задача, которую надо решить в самое ближайшее время. Несмотря на то, что у нас Союзное государство, какая бы глубокая степень интеграции не была, все равно степень протекционизма по отношению к российским производителям априори будет выше, чем по отношению к Республике Беларусь.
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