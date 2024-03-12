Лукашенко: Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну, но это один человек
Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.
«Беларуснефть» является монополистом в нефтедобыче. Это профессионалы своего дела. Есть за что благодарить. И Президент несколько раз назвал фамилию руководителя «Беларуснефти».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну, но это один человек. Он может ошибаться, может не дорабатывать, может еще чего-то. Может, ему нужна поддержка, чтобы более масштабно вести изучение наших недр.
Но даже будничное совещание глава государства не проводит без альтернативных мнений. А здесь речь о стратегической отрасли. В недроосвоении нужен плюрализм подходов. Но пока нефтяники и и геологи уперлись в каменные породы. На совещание гендиректор компании «Белоруснефть» пришел с серебряным чемоданчиком.
Александр Ляхов, генеральный директор «Белоруснефть»:
Геологический материал нефтяники и геологи называют керновым. То есть это порода, которая поднята из скважин. И именно те части пород, которые аккумулируют у себя нефть.
В общем, легкой нефти не будет. Понятно: геологоразведка продолжается. Найденные запасы осваиваются. Но теперь черное золото надо добывать горизонтальным способом. Он в два раза дороже привычного вертикального.
Александр Ляхов:
Если 50-60 лет назад это были породы, которые кавернозные, пористые, то сегодня можно добывать нефть из пород, которые уже сегодня обладают низкими емкостно-фильтрационными характеристиками. Чтобы эти породы отдавали нефть, надо производить гидравлический разрыв пласта и строить горизонтальные скважины, что сегодня и делает «Белоруснефть».
В белом зале, где проходило совещание, открыто обсудили самые острые моменты темы черного золота. Продолжить геологоразведку и создание новых технологий. Руководитель НАН Беларуси предложил внести эти изыскания в плейлист стратегических проектов (есть такой у нас в стране). Ремарка Президента: все должно быть целесообразным. Да, надо продолжить поиски, но не бездумно. Не для отчетов. К поиску углеводородов надо относиться по схеме.
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