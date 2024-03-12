Лукашенко: Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну, но это один человек

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.

«Беларуснефть» является монополистом в нефтедобыче. Это профессионалы своего дела. Есть за что благодарить. И Президент несколько раз назвал фамилию руководителя «Беларуснефти».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ляхов – хороший человек, порядочный, никогда не подводил страну, но это один человек. Он может ошибаться, может не дорабатывать, может еще чего-то. Может, ему нужна поддержка, чтобы более масштабно вести изучение наших недр.

Но даже будничное совещание глава государства не проводит без альтернативных мнений. А здесь речь о стратегической отрасли. В недроосвоении нужен плюрализм подходов. Но пока нефтяники и и геологи уперлись в каменные породы. На совещание гендиректор компании «Белоруснефть» пришел с серебряным чемоданчиком.

Александр Ляхов, генеральный директор «Белоруснефть»:

Геологический материал нефтяники и геологи называют керновым. То есть это порода, которая поднята из скважин. И именно те части пород, которые аккумулируют у себя нефть. В общем, легкой нефти не будет. Понятно: геологоразведка продолжается. Найденные запасы осваиваются. Но теперь черное золото надо добывать горизонтальным способом. Он в два раза дороже привычного вертикального.