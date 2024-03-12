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Владимир Перцов рассказал, как будет работать медиахолдинг Союзного государства

12 марта 2024 17:21
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Цифровизация, увеличение собственного производства, подготовка профессиональных кадров – эти и другие вопросы сегодня рассмотрели на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Луцкий: нужно уделять больше внимания учреждениям образования, которые готовят журналистов.

Владимир Перцов рассказал, как будет работать медиахолдинг Союзного государства-1

Информационное противостояние, в которое были вынуждены включиться все белорусские СМИ, по-прежнему остается актуальным. Давление не прекращается. В арсенале оппонентов: дипфейки и откровенная ложь. Рассказать правду – ключевая задача. Большая роль в этом отводится авторской журналистике. В скором времени на информационном поле появится еще одно мощное оружие. На завершающем этапе подготовка уставных документов по созданию союзного медиахолдинга.

Владимир Перцов рассказал, как будет работать медиахолдинг Союзного государства-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Туда войдет один телеканал, несколько печатных СМИ и редакция, которая будет заниматься адаптацией контента, создаваемого телеканалом и редакциями печатных СМИ, и созданием собственного контента для цифровых медиа, соцсетей, классического интернета, мессенджеров. Работа ведется, я думаю, что до конца года мы уже увидим очертания и регистрацию базовой автономной некоммерческой организации в России, очертания кадрового состава и какие-то проекты.

Завершилась встреча церемонией награждения. Представители различных СМИ получили благодарности от Министерства информации. Отмечен и генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение». За активное содействие органам финансовых расследований Александр Осенко получил грамоту от Комитета государственного контроля.

# Союзное государство # общество # Владимир Перцов

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