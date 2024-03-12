Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём
Домашний уют стражей границ. Семьи брестских пограничников 12 марта получили ключи от арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие долгожданное – многие до этого ютились на съемном жилье. Теперь будут жить в комфортных условиях. Это стало возможным благодаря указу Президента. Социальная защищенность тех, кто гарантирует безопасность, – одно из требований главы государства.
О долгожданном новоселье репортаж Кристины Протосовицкой.
Так, открываем, Анечка, заходим. Ну-ка, иди, смотри свои владения!
Маленькая Анюта с интересом рассматривает новую квартиру, где для нее уже выбрали отдельную комнату. Настоящая семья пограничников. Илья и Татьяна Коронец – сослуживцы. Правда, пока службу супруга сменила на декрет. Теперь все время не только ребенку, но и обустройству дома.
Татьяна Коронец:
Квартира уютная светлая. Обои хорошие. По чуть-чуть и будем творить, как говорится.
За шесть лет семья сменила четыре съемные квартиры. С малышкой это стало вдвойне сложнее, когда не знаешь, в какой сад отдать ребенка и к какому доктору отвести. Теперь можно быть уверенным в каждом дне.
Илья Коронец, начальник смены отделения пограничного контроля Брестской пограничной группы:
Гарантия того, что можно спокойно в садик уже устроить ребенка по прописке, потому что мы будем здесь прописаны. Транспорт тоже – остановка в пяти шагах. Даже если жене добраться с ребенком будем комфортно, если я не всегда дома. Потому что много времени проводим на службе. Такая специфика.
Сам Брест находится на границе, а из нового микрорайона можно рассмотреть даже огни польского Тересполя. Забота о военных и их семьях – одно из требований Президента, которое реализуется на практике.
Максим Бутранец, начальник Брестской пограничной группы:
Постоянное влияние со стороны Государственного пограничного комитета способствует разрешению и уменьшению очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем мы реализуем это в нескольких проекциях. Первая – это то, что мы сегодня наблюдаем – реализация арендного жилья. В пограничном ведомстве сохраняют институт служебного жилья. Кроме того, военнослужащие имеют возможность кредитоваться и осуществлять строительство индивидуально либо в долевом участии.
В 2024 году для брестских пограничников планируют построить еще 32 арендные квартиры – подробности в сюжете.