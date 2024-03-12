Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём

Домашний уют стражей границ. Семьи брестских пограничников 12 марта получили ключи от арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие долгожданное – многие до этого ютились на съемном жилье. Теперь будут жить в комфортных условиях. Это стало возможным благодаря указу Президента. Социальная защищенность тех, кто гарантирует безопасность, – одно из требований главы государства.

Маленькая Анюта с интересом рассматривает новую квартиру, где для нее уже выбрали отдельную комнату. Настоящая семья пограничников. Илья и Татьяна Коронец – сослуживцы. Правда, пока службу супруга сменила на декрет. Теперь все время не только ребенку, но и обустройству дома.

Татьяна Коронец:

Квартира уютная светлая. Обои хорошие. По чуть-чуть и будем творить, как говорится.

За шесть лет семья сменила четыре съемные квартиры. С малышкой это стало вдвойне сложнее, когда не знаешь, в какой сад отдать ребенка и к какому доктору отвести. Теперь можно быть уверенным в каждом дне.