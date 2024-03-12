Прямой эфир

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём

12 марта 2024 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Домашний уют стражей границ. Семьи брестских пограничников 12 марта получили ключи от арендных квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Событие долгожданное – многие до этого ютились на съемном жилье. Теперь будут жить в комфортных условиях. Это стало возможным благодаря указу Президента. Социальная защищенность тех, кто гарантирует безопасность, – одно из требований главы государства.

О долгожданном новоселье репортаж Кристины Протосовицкой.

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём-1

Так, открываем, Анечка, заходим. Ну-ка, иди, смотри свои владения!

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём-4

Маленькая Анюта с интересом рассматривает новую квартиру, где для нее уже выбрали отдельную комнату. Настоящая семья пограничников. Илья и Татьяна Коронец – сослуживцы. Правда, пока службу супруга сменила на декрет. Теперь все время не только ребенку, но и обустройству дома.

Татьяна Коронец:
Квартира уютная светлая. Обои хорошие. По чуть-чуть и будем творить, как говорится.

За шесть лет семья сменила четыре съемные квартиры. С малышкой это стало вдвойне сложнее, когда не знаешь, в какой сад отдать ребенка и к какому доктору отвести. Теперь можно быть уверенным в каждом дне.

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём-7

Илья Коронец, начальник смены отделения пограничного контроля Брестской пограничной группы:
Гарантия того, что можно спокойно в садик уже устроить ребенка по прописке, потому что мы будем здесь прописаны. Транспорт тоже – остановка в пяти шагах. Даже если жене добраться с ребенком будем комфортно, если я не всегда дома. Потому что много времени проводим на службе. Такая специфика.

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём-10

Сам Брест находится на границе, а из нового микрорайона можно рассмотреть даже огни польского Тересполя. Забота о военных и их семьях – одно из требований Президента, которое реализуется на практике.

Начальник Брестской пограничной группы рассказал, как ГПК помогает военнослужащим с жильём-13

Максим Бутранец, начальник Брестской пограничной группы:
Постоянное влияние со стороны Государственного пограничного комитета способствует разрешению и уменьшению очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, причем мы реализуем это в нескольких проекциях. Первая – это то, что мы сегодня наблюдаем реализация арендного жилья. В пограничном ведомстве сохраняют институт служебного жилья. Кроме того, военнослужащие имеют возможность кредитоваться и осуществлять строительство индивидуально либо в долевом участии.

В 2024 году для брестских пограничников планируют построить еще 32 арендные квартиры – подробности в сюжете.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Кристина Протосовицкая # Максим Бутранец

Другие новости рубрики

Все новости
Луцкий: нужно уделять больше внимания учреждениям образования, которые готовят журналистов
12 марта 2024 17:21

Луцкий: нужно уделять больше внимания учреждениям образования, которые готовят журналистов

Владимир Перцов рассказал, как будет работать медиахолдинг Союзного государства
12 марта 2024 17:21

Владимир Перцов рассказал, как будет работать медиахолдинг Союзного государства

Головченко рассказал, как реформировали работу Минприроды в последние годы
12 марта 2024 17:16

Головченко рассказал, как реформировали работу Минприроды в последние годы