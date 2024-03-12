Головченко рассказал, как реформировали работу Минприроды в последние годы

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наше отношение к месторождениям можно образно продемонстрировать, не выходя из буфета Дворца Независимости. На примере медовика. Строители забрали песок, дорожники – щебень. Энергетики докопались до торфа. А дальше что? Базальт. Но он так и останется невостребованным.

Разработки ведутся, проекты создаются, перспективы просматриваются. Президент хотел бы видеть запал и преданность делу белорусских управленцев. Шевелиться надо – в этом глубинная задача управленческой мысли страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вас, Роман Александрович, устраивает работа Министерства природных ресурсов? Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Последний год-полтора она приобрела черты более осязаемые. До этого ключевая проблема, на наш взгляд, заключалась в том, что у нас существовал огромный разрыв между разведкой и использованием. То есть у Минприроды позиция была такая: я занимаюсь только разведкой, за результаты я не отвечаю. А кто отвечает за результаты? Тот, на чьей территории находится то или иное месторождение. То есть исполком. А у исполкома нет ни добывающих предприятий своих, никаких ресурсов. И эта каша крутилась годами. В результате, собственно говоря, работа по разведке полезных ископаемых и вовлечению их в хозяйственный оборот велась исключительно по нефти и калию. Все остальное было не востребовано.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Если в 2017 году мы завозили в страну около 6,9 миллиона тонн полезных ископаемых, то уже в 2023 году это только 1 миллион 150 тысяч тонн. Это существенное снижение. При этом горнодобывающая промышленность растет в объемах производства. Это говорит о том, что мы действительно используем полезные ископаемые отечественного производства.