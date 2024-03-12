Луцкий: нужно уделять больше внимания учреждениям образования, которые готовят журналистов

Цифровизация, увеличение собственного производства, подготовка профессиональных кадров – эти и другие вопросы сегодня рассмотрели на итоговой коллегии Министерства информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время уделяется повышенное внимание развитию кроссмедийной журналистики. Увеличивается присутствие в интернете, мессенджерах, в том числе и региональных изданий. На этом фоне растет доверие белорусов к национальным СМИ: в 2023 году, согласно социсследованиям, такое мнение выразили 54 % опрошенных телезрителей. Отечественные медиа стали больше производить оригинальных программ. Не исключение и наш канал. В 2023-м телекомпания СТВ перешла на собственное производство проектов, уйдя с российской платформы. Важным направлением всей сферы журналистики остается подготовка профессиональных кадров.