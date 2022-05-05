Андрей Муковозчик о медиапространстве: «Мы не можем открыть шлюз во внешний мир»

День печати в Беларуси. Совсем недавно газетные издания были единственным актуальным источником информации. О том, есть ли жизнь у газеты и какое место печатных СМИ в эпоху цифровизации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Сейчас для того, чтобы выживать, я знаю, «Минск-Новости», вы вообще целый симбиоз осуществляете, потому что у вас сайт, радио и телевидение. В принципе, это то самое вложение, которое сейчас позволяет оставаться на плаву. Многие считают, что уходить в интернет-пространство таким образом – почему нет?

Андрей Кривошеев, генеральный директор «Минск-Новости», председатель Белорусского союза журналистов:

Это стандартная схема медиахолдинга. Не открою секрет, если скажу, что сейчас даже большинство небольших районных газет по факту доставки контента на разных, как это модно говорить, транспортах, то есть через социальные сети, коммуникаторы, сайт, портал, радио, онлайн-трансляции, в том числе YouTube-трансляции или Rutube-трансляции достигают этой конвергентности. Но факт того, что на чем мы зарабатываем – все равно больше всего зарабатываем на классических ресурсах, в том числе и на портале. Потому что портал, интернет-сайт – это уже считается классическим медиа. А новые медиа – монетизация их такая нестабильная, хрупкая. Может быть отключена кликом мышки неизвестного цензора, который будет сидеть где-нибудь, в лучшем случае в Украине. А в худшем – мы даже не знаем, где он сидит. Просто ставят нас на пессимизацию, отключают нам монетизацию контента и все. Кстати, большинство крупнейших медиахолдингов страны и телевизионных наших – СТВ, ОНТ и БТ, и печатных, как «СБ. Беларусь Сегодня» фактически уже получили эту черную метку от онлайн-платформ. Появилась строчка частично или полностью: финансируется государством. На самом деле это как желтая метка у евреев в нацистской Германии. То есть отключена монетизация, пессимизация идет любого контента. То есть поисковики даже если ты набираешь: «СБ. Беларусь Сегодня», Андрей Муковозчик – поисковик не выдаст статью Андрея. В таком мире мы живем. Поэтому важно еще сохранить, кстати, печатное слово. Газету не выключишь.