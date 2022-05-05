Президент Беларуси: я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые отношения с кем-то из мировых лидеров

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сомневаюсь, что у Владимира Путина есть более тесные, открытые и дружеские отношения с кем-либо из мировых лидеров, нежели с Президентом Беларуси. У нас очень достойные, честные и открытые отношения, особенно сейчас. 2020 год мы пережили вместе с ним. Ему небезразлично было, что здесь происходило. Слава богу, мы справились. И когда я его попросил поддержать меня в случае необходимости, никаких даже вопросов не было. Даже с точки зрения наших личных отношений. Понимаете, почему я должен поддержать вас, американцев, Запад, который каждый месяц вводит все новые и новые незаконные санкции против Беларуси? Мы ничем перед вами не провинились, но вы постоянно нас давите. Ну ладно я, но вы же народ давите. За что? Что мы сделали такого, чтобы вы нас давили? Вы все время придумывали это. Вопрос риторический.

Мы можем говорить на любые темы, мы говорим об Украине. Я ему откровенно говорю, как я это вижу. Но я вам должен тоже искренне сказать, что я не наглею, по-народному говоря. Наглости здесь быть не должно, что я поучать буду его и так далее. Он опытный политик, его не надо поучать. И потом я, конечно, практически все знаю, связанное с политикой Путина, и в том числе в Украине. И если я это знаю, мне нечего задавать эти вопросы, я могу только высказать свою точку зрения. То есть в наших отношениях есть аккуратность.

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