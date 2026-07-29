Девятая жатва на двоих! Профсоюзы вручили награду семейному экипажу Данильченко

Профсоюзы благодарят аграриев за хлеб. Поощрения получают не только механизаторы и водители в полях, но и все, кто обеспечивает бесперебойный процесс: работники зернотоков, агрономы, специалисты, а также повара за вкусные обеды в поле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

В центре внимания – каждый, кто вносит вклад в общий каравай. Особое внимание – семейным экипажам. Заслуженные награды – каравай и денежные сертификаты – сегодня, 29 июля, вручили отцу и сыну Данильченко из хозяйства «Могилевский ленок». Они трудятся на уборке ярового ячменя, и это уже девятая совместная жатва для династии.

Алексей Данильченко, комбайнер сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

На работу езжу в город, но каждое лето я хочу именно с отцом поработать, помочь стране, убрать зерновые. Николай Данильченко, комбайнер сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:

Сам видит, что я устаю, говорит: «Давай, отец, я поезжу, а ты иди отдохни».

Глава семейства работает механизатором, а его сын по основной профессии – сотрудник кондитерско-булочной компании. Однако уже почти 10 лет он берет отпуск на время страды, чтобы встать в один ряд с отцом и помочь родному хозяйству справиться с ответственной задачей. Преданность делу и верность семейным традициям не остаются незамеченными.