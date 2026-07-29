Белорусские дипломаты проводят в Минске прямые переговоры с представителями бизнеса

Руководители белорусских посольств из более чем 40 стран проводят в Минске прямые переговоры с бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководители белорусских посольств из более чем 40 стран проводят в Минске прямые переговоры с бизнесом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ежегодные консультации пришли представители свыше 200 отечественных компаний. Среди участников – как опытные экспортеры в поисках новых контрактов, так и предприятия, только планирующие выйти на внешние рынки. Дипломаты помогают отечественным брендам укрепить позиции за рубежом. Судя по запросам, активнее всего наш бизнес сейчас стремится на рынки Азербайджана, Египта, Узбекистана и Саудовской Аравии.
Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане:
Последние несколько лет наблюдается взрывной интерес к рынку Узбекистана, не с точки зрения того, что мы не знали эту страну, а с той точки зрения, что страна развивается активными темпами и востребованы все наши товары. Начиная с промышленных товаров, где мы всегда сильны: сельхозмашиностроение, карьерная техника, и заканчивая, естественно, всем, что нужно человеку, – продуктами питания.
Рекорд по числу деловых контактов зафиксирован на американском направлении. Представители отечественного бизнеса провели с дипломатами, работающими в США, более 30 двусторонних встреч. Такой диалог носит сугубо прагматичный характер. Интерес предприятий к этому рынку лишь подтверждает: бизнес готов искать новые точки соприкосновения и обсуждать экономические интересы даже в нынешних геополитических условиях.
Павел Шидловский, временный поверенный в делах Беларуси в США:
По мере продвижения на политическом направлении, снятия санкций, торговых ограничений, мер экспортного контроля, персональных санкций, мы можем двигаться вперед и продвигать конкретные экономические проекты. Мероприятие уникальное, это возможность для всех фактически без исключения руководителей посольств, генконсульств проводить встречи с белорусскими бизнесменами и в непосредственном контакте обменяться мнениями, информацией.
Законодательные нюансы, поиск потенциальных партнеров, таможенные правила: эксперты обсудили актуальные вопросы работы на зарубежных рынках. Организатор масштабной встречи – Белорусская торгово-промышленная палата. Уже ставшая традиционной, встреча проходит во время ежегодного семинара руководителей загранучреждений Беларуси. Программа у дипломатов насыщенная. Главам дипмиссий предстоит посетить ведущие отечественные предприятия и принять участие в практических занятиях. Все это поможет сделать работу наших представительств за рубежом более эффективной.