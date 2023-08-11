Возле парка Челюскинцев установили камеру, которая будет следить за скоростью электросамокатов

Новости Беларусь. Лето выдалось жарким и в Беларуси. Люди много времени проводят на улице, в том числе используя новые виды передвижения. Все более популярными становятся электросамокаты. Но в желании погонять с ветерком пользователи средств персональной мобильности иногда забывают о технике безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно с серьезными травмами в больницы попадают несколько десятков человек.

Для средств персональной мобильности есть ограничения по скорости. Например, в Минске в зависимости от улиц и районов самокаты не должны разгоняться быстрее 15-25 км/ч. И если прокатные самокаты на таких участках будут снижать скорость автоматически, то за личным электротранспортом будут следить камеры. Одна из таких уже установлена возле парка Челюскинцев.