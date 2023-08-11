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Возле парка Челюскинцев установили камеру, которая будет следить за скоростью электросамокатов

11 августа 2023 17:17
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Новости Беларусь. Лето выдалось жарким и в Беларуси. Люди много времени проводят на улице, в том числе используя новые виды передвижения. Все более популярными становятся электросамокаты. Но в желании погонять с ветерком пользователи средств персональной мобильности иногда забывают о технике безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно с серьезными травмами в больницы попадают несколько десятков человек.

Для средств персональной мобильности есть ограничения по скорости. Например, в Минске в зависимости от улиц и районов самокаты не должны разгоняться быстрее 15-25 км/ч. И если прокатные самокаты на таких участках будут снижать скорость автоматически, то за личным электротранспортом будут следить камеры. Одна из таких уже установлена возле парка Челюскинцев.

Возле парка Челюскинцев установили камеру, которая будет следить за скоростью электросамокатов-1

Александр Шишковец, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска:
Средства персональной мобильности должны иметь исправную тормозную систему и рулевое управление. При движении на СПМ в темное время суток или при недостаточной видимости дороги пешеход должен обозначить себя светоотражающим элементом, а на СПМ должна быть включена фара. Особое внимание стоит уделить тому, что при пересечении пешеходного перехода на СПМ следует двигаться со скоростью идущего шагом пешехода.

Не быстрее 25 км/ч! Какие правила должны соблюдать пользователи электросамокатов?

# Правила дорожного движения # общество # Диана Головач # Фотофакт

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