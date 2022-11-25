«400 операций на открытом сердце». Как технологии в Могилёвской областной больнице снизили очереди в 6 раз?

Новости Беларуси. Шанс на жизнь. Новый кардиохирургический центр в Могилеве, который год назад открыл глава государства, оправдывает ожидания. С момента, когда здесь перерезали красную ленту, количество операций на сердце выросло в два раза, а лист ожидания удалось сократить с полутора лет до трех месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техническое перевооружение операционных теперь позволяет могилевским врачам делать уникальные операции, которые раньше были привилегией только минских медиков. С подробностями наш корреспондент Юлия Мычка.

45-летний Роман на операционном столе уже третий раз. Позади два инфаркта, в его сердце – три стента. Такая операция не требует общего наркоза. Пациент находится в сознании и даже может наблюдать на экране, как медики буквально штопают его сердце.

– Страшно?

– Нет. Волнительно, волновался немножко. В борьбе за человеческую жизнь кардиохирургия за последние полвека совершила огромный прорыв. Все чаще скальпелю хирурги предпочитают щадящие технологии. Самые современные и эффективные теперь активно используют могилевские врачи. Год назад здесь открылся высокотехнологичный кардиоцентр, который уже оправдывает самые смелые ожидания и врачей, и пациентов.

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:

Количество операций увеличивается. Если в прошлом году лист ожидания был до 18 месяцев, то сейчас это три месяца. Сделано на сегодня более 400 операций на открытом сердце. На службе у могилевских врачей почти эксклюзивные девайсы. Например, ангиографический комплекс. Он позволяет медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами с минимумом травм и максимумом эффекта. 3D-УЗИ – это возможность увидеть сосуд с внутренней стороны, а контрастные исследования дадут ответы, которых до этого очень не хватало для полной диагностики.

Глазами сложно определить, достаточно ли сердцу поступает крови с кислородом либо нет. Мы сделали исследования и операцию не сделали, потому что это исследование показало, что стенозы функциональные незначимые.

Юлия Мычка, корреспондент:

А этот операционный блок № 1 навсегда войдет в историю нового кардиологического центра в Могилеве. Именно здесь ровно год назад выполнили первую операцию по пересадке сердца. Так, Могилев стал вторым городом после Минска, где стало возможно проведение подобных оперативных вмешательств. Инновационные технологии внедрили и в отделении анестезиологии и реанимации. Аппараты ЭКМО способны почти на месяц заменить функции сердца и легких. Вместо шести здесь теперь 18 коек интенсивной терапии, и за 10 месяцев лечение здесь получили почти 2 тысячи пациентов, что в три раза больше цифры 2021-го.