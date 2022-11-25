«Давайте мы с вами сжав зубы будем работать!» Что Президент потребовал от Гомельской области?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте мы с вами сжав зубы будем работать и выдавать результат. Раньше мы не знали, что делать, куда продать. Сегодня – только дай. За хорошие деньги. Так продайте, возьмите деньги и творите в Гомельской области. Вам никто не мешает, а я буду вас только защищать, чтобы вам никто не мешал. Но вы заработайте эти деньги. Сегодня есть это все. Никогда не было таких условий и не будет. Вы почему-то раскачиваетесь. Думаете, что будет и дальше так. Момент истины сейчас. Рынки – вези куда хочешь. И не забывайте, что зимовка – это старт будущего года. Если вы провалите зимовку, тогда не надо будет мечтать. Без дисциплины и порядка, технологий, технологической дисциплины нечего о чем-то говорить. Если вы до сих пор не убрали кукурузу, на которую вы молитесь в Гомельской области, если вы даже солому не свезли с полей, мечтать о том, что вы рванете в растениеводстве в будущем году не стоит.